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Red Dead Redemption 2, ottimo prezzo su Instant Gaming per PC

Il titolo open world di Rockstar Games torna in promozione con un taglio deciso rispetto al listino per la versione PC su Instant Gaming.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   27/04/2026
Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption
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Red Dead Redemption 2 è disponibile su PC (Rockstar) a 12,70 euro IVA esclusa su Instant Gaming. Il prezzo finale, con IVA al 22%, arriva a 15,49 euro rispetto ai 60 euro di listino. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. L'offerta applica un -79% sul prezzo IVA esclusa. Considerando il totale IVA inclusa, lo sconto si attesta intorno al 74%. Il risultato è un prezzo finale di 15 euro per uno dei titoli più rilevanti degli ultimi anni. Una cifra che lo riporta in una fascia accessibile, soprattutto considerando la portata del progetto.

Un’esperienza ancora tra le più complete

Red Dead Redemption 2 propone un mondo aperto estremamente dettagliato, con una forte componente narrativa ambientata nel declino del Far West. Il gioco combina missioni principali, attività secondarie e una grande libertà di esplorazione.

Nonostante gli anni dal lancio, resta un punto di riferimento per costruzione del mondo e cura dei dettagli, elementi che continuano a distinguerlo nel panorama open world. Qui la nostra recensione proprio della versione PC.

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