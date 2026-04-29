Red Dead Redemption 1 in versione fisica per PS5 spunta su Amazon e l'uscita è vicinissima

Ad oggi, però, i giocatori di PlayStation 5 hanno dovuto accontentarsi della versione digitale del videogioco, senza poter collezionare un'edizione fisica. Be', pare che le cose stiano per cambiare.

Red Dead Redemption 2 è stato un enorme successo, superiore a quello del primo Red Dead Redemption , ma grazie alle versioni remaster i videogiocatori d'oggi hanno modo di riscoprire l'avventura di John Marston.

Prezzo e data di uscita di Red Dead Redemption 1 su PS5

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, Amazon USA ha reso disponibile una pagina prodotto per Red Dead Redemption 1. Il videogioco è venduto a 29,99 dollari e la data di uscita sarebbe il 4 maggio. Considerando quanto è vicina, pare difficile che la pagina sia un errore.

Non viene precisato se il gioco completo è presente sul disco o se una parte dell'avventura vada scaricata da PS Store per far sì che il gioco funzioni. Certamente, però, il gioco fisico sarà identico a quello digitale, con la campagna principale e il DLC Undead Nightmare - che introduce una nuova storia a tema zombie - incluso nel prezzo.

Take-Two e Rockstar Games non hanno annunciato nulla a riguardo, ma è possibile che svelino il tutto a breve, visto che Amazon ha già confermato la cosa. Precisiamo inoltre che, al momento della scrittura di questa notizia, non è ancora presente una pagina prodotto di Red Dead Redemption 1 per PlayStation 5 su Amazon Italia, ma supponiamo che arriverà tra non molto, sempre ammesso che il videogioco venga distribuito anche in Europa.

Se invece dovete ancora giocare a Red Dead Redemption 2, ecco un ottimo prezzo su Instant Gaming per PC.