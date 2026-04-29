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Red Dead Redemption 1 in versione fisica per PS5 spunta su Amazon e l'uscita è vicinissima

Sebbene disponibile da tempo in formato digitale, non era ancora stata pubblicata una versione di Red Dead Redemption in formato fisico per PS5. Ora, però, pare che sia in arrivo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   29/04/2026
Due personaggi di Red Dead Redemption con le armi puntate
Red Dead Redemption
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Red Dead Redemption 2 è stato un enorme successo, superiore a quello del primo Red Dead Redemption, ma grazie alle versioni remaster i videogiocatori d'oggi hanno modo di riscoprire l'avventura di John Marston.

Ad oggi, però, i giocatori di PlayStation 5 hanno dovuto accontentarsi della versione digitale del videogioco, senza poter collezionare un'edizione fisica. Be', pare che le cose stiano per cambiare.

Prezzo e data di uscita di Red Dead Redemption 1 su PS5

Come potete vedere nell'immagine qui sotto, Amazon USA ha reso disponibile una pagina prodotto per Red Dead Redemption 1. Il videogioco è venduto a 29,99 dollari e la data di uscita sarebbe il 4 maggio. Considerando quanto è vicina, pare difficile che la pagina sia un errore.

Non viene precisato se il gioco completo è presente sul disco o se una parte dell'avventura vada scaricata da PS Store per far sì che il gioco funzioni. Certamente, però, il gioco fisico sarà identico a quello digitale, con la campagna principale e il DLC Undead Nightmare - che introduce una nuova storia a tema zombie - incluso nel prezzo.

Karl Urban sarebbe felice di recitare in un film di Red Dead Redemption e ha già deciso chi interpretare Karl Urban sarebbe felice di recitare in un film di Red Dead Redemption e ha già deciso chi interpretare

Take-Two e Rockstar Games non hanno annunciato nulla a riguardo, ma è possibile che svelino il tutto a breve, visto che Amazon ha già confermato la cosa. Precisiamo inoltre che, al momento della scrittura di questa notizia, non è ancora presente una pagina prodotto di Red Dead Redemption 1 per PlayStation 5 su Amazon Italia, ma supponiamo che arriverà tra non molto, sempre ammesso che il videogioco venga distribuito anche in Europa.

Se invece dovete ancora giocare a Red Dead Redemption 2, ecco un ottimo prezzo su Instant Gaming per PC.

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