Arriva il primo gioco di Dracula approvato dalla famiglia Stoker, ma è per Game Boy

Sono ufficialmente aperti i preordini per Dracula: Dark Reign , un nuovo titolo per Game Boy Color sviluppato da Spacebot Interactive e pubblicato da Incube8 Games (il team già dietro al gioco di ruolo Dragonyhm). La curiosità principale è che si tratta del primo gioco di Dracula approvato dagli eredi della famiglia Stoker , l'autore del romanzo originale.

Dracula, l'originale

Il gioco è disponibile in due formati. L'edizione fisica, in uscita il mese prossimo, costa 49,99 dollari, include una confezione sigillata, una cartuccia rossa trasparente con relativa custodia protettiva, il libretto di istruzioni, un foglio di adesivi e un circuito stampato (PCB) con una serigrafia sul retro. L'edizione digitale, il cui lancio è invece previsto entro questo mese, è preordinabile al prezzo di 14,99 dollari.

Sembra Castlevania

La caratteristica distintiva del progetto risiede nella sua licenza. Come già emerso durante la presentazione, avvenuta nel 2023, il gioco fa parte dello "StokerVerse Project", un'iniziativa ideata dallo scrittore horror Chris McCauley e dal pronipote dell'autore, Dacre Stoker. Questo lo rende, di fatto, "il primo videogioco su Dracula mai autorizzato dalla famiglia Stoker", nonostante non siano certo mancati titoli dedicati al celebre vampiro, primi fra tutti quelli della serie Castlevania di Konami.

Dal punto di vista delle meccaniche, il titolo si inserisce proprio nel filone delle avventure d'azione in stile Castlevania, attingendo a piene mani dal romanzo originale e dagli appunti di Bram Stoker per l'ambientazione. Sulla pagina ufficiale del prodotto si legge: "Dracula: Dark Reign è un videogioco in stile Castlevania che porterà i giocatori in un viaggio immersivo nell'oscuro e affascinante mondo del celebre racconto vampiresco di Bram Stoker". La descrizione prosegue indicando che il titolo "promette di offrire una miscela unica di narrazione, esplorazione e azione per rivivere l'audace fuga di Jonathan Harker dal Castello di Dracula".

Sul sito del distributore è attualmente disponibile una demo giocabile che mostra un prodotto tecnicamente curato, con controlli precisi e una buona attenzione ai dettagli delle animazioni ambientali, proponendosi come una nuova e solida aggiunta al catalogo di giochi homebrew per la console portatile di casa Nintendo.