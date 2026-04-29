Gemini introduce la memoria delle chat anche in Italia: ecco tutte le novità dell'ultimo aggiornamento

Google Gemini porta le nuove funzioni pensate per rendere l'esperienza più aderente alle esigenze individuali anche in Italia. L'obiettivo è adeguare l'IA all'esperienza offerta da altre compagnie e superare il modello di assistente generico, introducendo strumenti che tengano conto delle preferenze e delle abitudini degli utenti.

Le novità riguardano sia la personalizzazione delle risposte sia la possibilità di trasferire dati da altri servizi di intelligenza artificiale, riducendo le frizioni nel passaggio tra piattaforme diverse.