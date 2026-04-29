Gemini introduce la memoria delle chat anche in Italia: ecco tutte le novità dell'ultimo aggiornamento

Google Gemini porta le nuove funzioni pensate per rendere l'esperienza più aderente alle esigenze individuali anche in Italia. L'obiettivo è adeguare l'IA all'esperienza offerta da altre compagnie e superare il modello di assistente generico, introducendo strumenti che tengano conto delle preferenze e delle abitudini degli utenti.
Le novità riguardano sia la personalizzazione delle risposte sia la possibilità di trasferire dati da altri servizi di intelligenza artificiale, riducendo le frizioni nel passaggio tra piattaforme diverse.
La memoria delle chat arriva in Italia
Tra le principali novità arriva anche in Italia la funzione "Memoria", che consente a Gemini di utilizzare le informazioni emerse nelle conversazioni precedenti. Se attiva, l'opzione permette al sistema di ricordare preferenze, interessi e contesti personali, rendendo le interazioni più coerenti nel tempo.
Questo approccio consente di ottenere suggerimenti più mirati. Ad esempio, dopo aver discusso di libri o contenuti specifici, le raccomandazioni future tengono conto di quei temi. Lo stesso vale per progetti creativi o interessi personali, che vengono utilizzati come base per nuove proposte.
La funzione è attiva automaticamente, ma può essere gestita o disattivata dalle impostazioni dell'app. È inoltre possibile visualizzare ed eliminare le informazioni memorizzate, mantenendo il controllo sui dati utilizzati dal sistema.
Un'altra novità riguarda la possibilità di importare dati da altri assistenti IA. Gli utenti possono trasferire contesto, preferenze e cronologia delle conversazioni, evitando di dover ricostruire da zero il proprio profilo. Il processo prevede la generazione di un riepilogo nell'app di origine, da copiare e incollare in Gemini, che lo analizza e lo integra automaticamente.
Oltre alla memoria sintetica, viene introdotto anche il supporto all'importazione completa della cronologia chat. Attraverso il caricamento di un file ZIP, è possibile recuperare conversazioni precedenti e continuare le interazioni senza interruzioni, direttamente all'interno della piattaforma.