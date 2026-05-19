Le nuove icone di Google Workspace sono ufficialmente arrivate: design aggiornato e nuove sfumature di colore

Dopo essere trapelate lo scorso mese, le nuove icone delle app Google Workspace sono ufficialmente arrivate. Google ha iniziato a distribuirle a tutti e anche noi le stiamo già vedendo in questo momento. Ovviamente si tratta di piccole modifiche al design, con semplici cambi di tonalità ed effetti sfumati, quindi nulla di troppo rivoluzionario. Vediamo meglio come sono.
App Google e nuovo design
Come vi abbiamo anticipato, la distribuzione è ufficialmente iniziata da poco, quindi le nuove icone potrebbero non essere ancora visibili a tutti e il rilascio potrebbe essere graduale. Aprendo la sezione "App Google" in alto a destra della schermata principale, vedrete il nuovo design delle icone. Nulla di troppo rivoluzionario, piuttosto tonalità differenti e, soprattutto, colori più sfumati. In precedenza le icone presentavano una tonalità uniforme e piatta su tutta la superficie. Di seguito vi mostriamo un'immagine delle nuove versioni:
Altre icone sono invece passate da un design arcobaleno a un unico colore, ad esempio Google Chat, Meet e Calendar, mentre altre sono praticamente quasi intatte, come Fogli, Documenti e Presentazioni. Il design dell'icona di Fogli, tuttavia, è passato a un orientamento orizzontale. Google Drive ha subito un restyling più importante, con angoli arrotondati, mentre Google Keep è ora solo una lampadina gialla priva di rettangolo. Si tratta quindi di piccoli cambiamenti estetici, senza alcun impatto sulla funzionalità delle app.
Altre novità
Passando alle vere e proprie novità in arrivo, di recente sono emersi alcuni dettagli su Gemini Spark, una nuova modalità agentica di Gemini in grado di eseguire attività autonome o effettuare acquisti online per voi.
Qualche giorno fa, invece, è stato annunciato Gemini Intelligence, nuovo ecosistema IA con funzionalità esclusive previste per i dispositivi top di gamma. Infine, Google ha deciso di limitare lo spazio gratis su Gmail a 5 GB; se volete passare a 15 GB dovrete inserire il vostro numero di telefono.
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