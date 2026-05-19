Le nuove icone di Google Workspace sono ufficialmente arrivate: design aggiornato e nuove sfumature di colore

Dopo essere trapelate lo scorso mese, le nuove icone delle app Google Workspace sono ufficialmente arrivate. Google ha iniziato a distribuirle a tutti e anche noi le stiamo già vedendo in questo momento. Ovviamente si tratta di piccole modifiche al design , con semplici cambi di tonalità ed effetti sfumati, quindi nulla di troppo rivoluzionario. Vediamo meglio come sono.

App Google e nuovo design

Come vi abbiamo anticipato, la distribuzione è ufficialmente iniziata da poco, quindi le nuove icone potrebbero non essere ancora visibili a tutti e il rilascio potrebbe essere graduale. Aprendo la sezione "App Google" in alto a destra della schermata principale, vedrete il nuovo design delle icone. Nulla di troppo rivoluzionario, piuttosto tonalità differenti e, soprattutto, colori più sfumati. In precedenza le icone presentavano una tonalità uniforme e piatta su tutta la superficie. Di seguito vi mostriamo un'immagine delle nuove versioni:

Le nuove icone

Altre icone sono invece passate da un design arcobaleno a un unico colore, ad esempio Google Chat, Meet e Calendar, mentre altre sono praticamente quasi intatte, come Fogli, Documenti e Presentazioni. Il design dell'icona di Fogli, tuttavia, è passato a un orientamento orizzontale. Google Drive ha subito un restyling più importante, con angoli arrotondati, mentre Google Keep è ora solo una lampadina gialla priva di rettangolo. Si tratta quindi di piccoli cambiamenti estetici, senza alcun impatto sulla funzionalità delle app.