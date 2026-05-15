I suggerimenti contestuali arrivano su Google Pixel: l’IA studia le vostre abitudini

Cosa sono i suggerimenti contestuali

Come vi abbiamo anticipato, questa funzione si basa sull'analisi delle abitudini di un utente. Ve ne abbiamo già parlato in precedenza, dato che è stata già avvistata nella versione beta di Play Services. Ad esempio, se vi allenate in palestra sempre alla stessa ora, la funzione attiverà automaticamente la vostra playlist preferita non appena arrivate. Specifichiamo che Google non ha confermato ufficialmente l'arrivo dei suggerimenti contestuali, ma diverse testate come Android Authority e 9to5Google hanno notato che è effettivamente disponibile su dispositivi Pixel 10 con Android 16.

Ovviamente la disponibilità è graduale, quindi potrebbe volerci tempo prima che tutti possano provare la nuova funzionalità. Per ora possiamo iniziare a dare un'occhiata ad alcuni screenshot.

Le impostazioni

È possibile gestire i dati a cui la funzione può avere accesso, quindi potete anche disabilitare l'accesso alla posizione, se volete. "In questa sezione, l'intelligenza artificiale apprende dai dati e formula previsioni su ciò che potrebbe esserti utile", spiega Google. "Ad esempio, se il sabato guardi spesso le partite sportive sul televisore del salotto, il tuo dispositivo può suggerirti di avviare la trasmissione al momento giusto".