Su Steam sono iniziati i saldi di maggio di Ubisoft: Assassin’s Creed, Far Cry e Prince of Persia in offerta

Ubisoft ha dato il via ai saldi di maggio su Steam , proponendo una selezione del suo vasto catalogo con sconti fino all'85%. Ecco alcune delle offerte più interessanti attualmente disponibili.

Altri sconti in vetrina

Spazio anche alla serie Far Cry, con prezzi pensati per chi vuole recuperare i capitoli più datati: Far Cry 5 è disponibile a 8,99 euro, mentre Far Cry Primal scende a 7,49 euro. Ottime offerte anche per i fan di Prince of Persia: The Lost Crown è in saldo a 11,99 euro (-60%), mentre Prince of Persia: Le Sabbie Dimenticate è proposto al prezzo simbolico di 1,99 euro.

Tra le altre promozioni segnaliamo Immortals Fenyx Rising a 7,99 euro (-80%), Steep a 4,49 euro (-85%) e Anno 1800 a 14,99 euro (-75%). Il catalogo completo delle offerte Ubisoft su Steam è consultabile a questo indirizzo. Le promozioni resteranno attive fino al 20 maggio.