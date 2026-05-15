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Gmail limita lo spazio gratis a 5 GB per i nuovi account: Google spiega perché

Dopo alcune segnalazioni degli utenti, Google ha confermato di star testando una nuova politica di archiviazione che riguarda i nuovi account creati in alcune regioni selezionate.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   15/05/2026
Gmail

Dopo alcune segnalazioni riportate da un utente su Reddit, Google ha ufficialmente confermato le modifiche che ha intenzione di apportare a Gmail. Più precisamente, i nuovi account hanno accesso a soli 5 GB di spazio gratuito: è possibile sbloccare 15 GB aggiungendo esclusivamente un numero di telefono. Non sono mancate le prime critiche, con alcuni utenti che vedono la mossa come un modo per raccogliere più dati. Altri, invece, sostengono possa essere una misura volta a prevenire lo spam. Ebbene, Google ha spiegato le ragioni dietro questa decisione. Vediamo tutti i dettagli.

15 GB di spazio solo con verifica del numero di telefono

Come vi abbiamo anticipato, in precedenza un utente ha condiviso uno screenshot su Reddit, mostrando la schermata legata alle opzioni di archiviazione. Dall'immagine sottostante potete vedere che è possibile scegliere se mantenere lo spazio da 5 GB o passare a 15 GB, gratuitamente, aggiungendo il proprio numero di telefono.

Le due opzioni disponibili
Le due opzioni disponibili

La novità non è ancora stata estesa a tutti gli utenti e, al momento, alcuni continuano a poter usufruire normalmente dei 15 GB di spazio gratuito. Google ha ufficialmente confermato queste modifiche ai colleghi di Android Authority: "Stiamo testando una nuova politica di archiviazione per i nuovi account creati in alcune regioni selezionate, che ci consentirà di continuare a fornire un servizio di archiviazione di alta qualità ai nostri utenti, incoraggiandoli al contempo a migliorare la sicurezza dei propri account e il recupero dei dati". Per ora non sono state indicate le regioni coinvolte, ma la novità potrebbe estendersi a livello globale.

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Maggiore sicurezza?

Secondo quanto anticipato da Google, questa nuova misura è volta a migliorare la sicurezza dei propri account e il recupero dei dati. Alcuni utenti sostengono possa essere anche un modo per impedire agli utenti di creare più account Gmail per accedere allo spazio di archiviazione gratuito. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

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