Gmail migliora “Aiutami a scrivere”: l’IA ora copia il vostro stile e legge Google Drive

L'azienda ha annunciato l'estensione della modalità personalizzata del sistema IA a una platea più ampia di utenti. Finora disponibile solo in fase limitata, la funzione punta a rendere la scrittura automatica delle email meno generica e più aderente alle abitudini personali di ciascun utente.

Gmail usa l’IA per leggere documenti e imitare lo stile delle email

L'aggiornamento introduce due novità principali. La prima riguarda la contestualizzazione automatica degli argomenti. In pratica, l'IA di Gmail può recuperare informazioni direttamente da Google Drive e dalla posta elettronica per completare le bozze.

Google spiega che sarà possibile inserire richieste semplici come "aggiungi i dati del budget della presentazione del mese scorso" e lasciare al sistema il compito di cercare automaticamente i file corretti. L'obiettivo è ridurre la necessità di passare continuamente tra email, documenti e presentazioni durante la scrittura.

La seconda novità riguarda invece la personalizzazione del tono e dello stile. Il sistema può analizzare le email inviate in passato per adattare la scrittura alle abitudini dell'utente. Se normalmente vengono utilizzati messaggi brevi e diretti con il proprio team oppure uno stile più formale con dirigenti e clienti, l'IA proverà a replicare quel comportamento.

Secondo Google, questo dovrebbe rendere le bozze meno artificiali rispetto ai tradizionali generatori di testo automatici. Invece di produrre email con uno stile standardizzato, il sistema tenterà di mantenere linguaggio, struttura e tono già utilizzati nelle comunicazioni precedenti.

La funzione sarà disponibile per gli utenti Google Workspace Business Starter, Standard e Plus, oltre ai piani Enterprise e Google One AI Premium. Anche alcuni account Education e Frontline con componente aggiuntiva Gemini riceveranno l'aggiornamento.

Il rollout è iniziato il 5 maggio 2026, ma Google precisa che potrebbero servire fino a 15 giorni prima che tutte le funzioni compaiano negli account compatibili. Come spesso accade con gli aggiornamenti Workspace, la distribuzione avverrà gradualmente lato server.