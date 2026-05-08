Google Fitbit Air ufficiale: il tracker senza schermo che punta tutto su salute e monitoraggio del sonno

Google amplia il proprio ecosistema dedicato al benessere con il debutto del nuovo Fitbit Air , dispositivo senza schermo che conferma le indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. Il prodotto arriva insieme alla nuova app Google Health e al servizio Google Health Coach, elementi che mostrano la direzione scelta dall'azienda nel settore wearable. A differenza degli smartwatch tradizionali, Fitbit Air non punta su notifiche, applicazioni o interazione continua. L'idea è quella di offrire un dispositivo leggero e discreto, pensato soprattutto per raccogliere dati legati alla salute e all'attività quotidiana senza distrazioni. Una strategia che ricorda da vicino quella di prodotti come WHOOP, sempre più popolari tra chi cerca strumenti focalizzati su recupero fisico e monitoraggio passivo.

Google Fitbit Air: caratteristiche, autonomia e prezzo del nuovo tracker

Il nuovo Google Fitbit Air si presenta come una smart band estremamente compatta. Secondo Google, il dispositivo è circa il 25% più piccolo rispetto a Fitbit Luxe e rinuncia completamente a schermo e pulsanti fisici. Anche il motore aptico ha un ruolo limitato: viene utilizzato principalmente per le sveglie silenziose dedicate al sonno.

Il peso del tracker è di appena 5,2 grammi, che salgono a 12 grammi con il cinturino installato. L'autonomia dichiarata raggiunge i sette giorni, mentre la ricarica rapida promette circa una giornata di utilizzo con cinque minuti collegati alla corrente. Per una ricarica completa servono invece circa 90 minuti.

Google distribuirà Fitbit Air nelle colorazioni nero ossidiana, viola lavanda, rosso lampone e grigio nebbia, oltre a una versione speciale dedicata a Stephen Curry. I cinturini potranno essere sostituiti rapidamente e saranno venduti separatamente in diversi stili.

Nonostante le dimensioni ridotte, il dispositivo integra diversi sensori. Troviamo il monitor ottico della frequenza cardiaca, accelerometro, giroscopio, sensore SpO2 per l'ossigenazione del sangue e sensore per la temperatura cutanea. Il tracker è quindi in grado di monitorare battito cardiaco, sonno, calorie bruciate, attività quotidiana e allenamenti.

Google aggiunge anche funzioni più avanzate come il rilevamento delle aritmie con notifiche Afib, la variabilità della frequenza cardiaca e l'analisi delle fasi del sonno. Tutti i dati vengono gestiti attraverso la nuova applicazione Google Health, che fungerà da centro di controllo per le informazioni raccolte.

Un altro elemento centrale è Google Health Coach, servizio che utilizza i dati registrati dal tracker per offrire suggerimenti personalizzati e indicazioni sul recupero fisico. Gli allenamenti possono essere registrati manualmente oppure rilevati automaticamente dal sistema, con conferma successiva nell'applicazione.

Google chiarisce però che Fitbit Air non nasce per sostituire completamente smartwatch come Pixel Watch 4. L'azienda lo propone piuttosto come dispositivo complementare, da utilizzare magari durante il sonno o nelle fasi di recupero, mantenendo invece uno smartwatch tradizionale durante la giornata.

Il prezzo di partenza è fissato a 100 euro, inclusi 3 mesi di Google Health Premium e 45 € di credito da spendere sul successivo acquisto su Google Store. La Special Edition arriverà invece a 130 dollari. I cinturini aggiuntivi partiranno da 45 euro. Le prenotazioni sono già aperte, mentre l'uscita nei negozi è prevista per il 26 maggio.