L'anime Sekiro: No Defeat ha una data di uscita ufficiale in Giappone

Il debutto in madrepatria è fissato al 4 settembre , con una distribuzione cinematografica di tre settimane. L'annuncio è stato accompagnato da una nuova immagine ufficiale, che trovate qui sotto.

Sekiro: No Defeat , la trasposizione in anime dell'acclamato action Sekiro: Shadows Die Twice di FromSoftware, ha una data di uscita per il mercato giapponese .

In Italia sarà disponibile su Crunchyroll

In precedenza è già stato confermato che l'anime sarà disponibile in streaming in esclusiva su Crunchyroll in buona parte del resto del mondo, Italia compresa. Al momento non è stata comunicata una data precisa per l'uscita internazionale, ma ulteriori dettagli dovrebbero arrivare a breve.

Il nuovo poster di Sekiro: No Defeat

Diretto da Kenichi Kutsuna e prodotto da Studio Qzil.la, Sekiro: No Defeat punta a rimanere molto fedele al videogioco di FromSoftware, raccontando la missione del protagonista Sekiro impegnato a salvare il suo signore durante il periodo Sengoku. L'adattamento includerà comunque anche contenuti originali. Kutsuna ha ribadito di voler mantenere il massimo rispetto per l'opera di partenza, amatissima dai fan, pur introducendo qualche novità creativa.

La sinossi ufficiale di Crunchyroll recita: "Il Giappone è frammentato in numerose nazioni indipendenti, intrappolate in una guerra senza fine. Al centro si trova Ashina, una terra sacra e avvolta da antichi misteri. Due decenni dopo che il Santo della Spada Isshin Ashina ha riconquistato la regione con un colpo di stato brutale, una nuova minaccia emerge dall'interno: il Ministero degli Interni.

"Nel tentativo disperato di proteggere la sua patria, il nipote di Isshin, Genichiro, ricorre a poteri proibiti. L'unica speranza risiede in un ragazzo rapito, il Fanciullo Divino, e nel suo silenzioso protettore: un leale shinobi conosciuto solo come Sekiro".