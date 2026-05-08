1

L'anime Sekiro: No Defeat ha una data di uscita ufficiale in Giappone

Sekiro: No Defeat, l'adattamento anime del celebre action di FromSoftware, debutterà il 4 settembre nei cinema giapponesi.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/05/2026
Sekiro nell'anime Sekiro: No Defeat

Sekiro: No Defeat, la trasposizione in anime dell'acclamato action Sekiro: Shadows Die Twice di FromSoftware, ha una data di uscita per il mercato giapponese.

Il debutto in madrepatria è fissato al 4 settembre, con una distribuzione cinematografica di tre settimane. L'annuncio è stato accompagnato da una nuova immagine ufficiale, che trovate qui sotto.

In Italia sarà disponibile su Crunchyroll

In precedenza è già stato confermato che l'anime sarà disponibile in streaming in esclusiva su Crunchyroll in buona parte del resto del mondo, Italia compresa. Al momento non è stata comunicata una data precisa per l'uscita internazionale, ma ulteriori dettagli dovrebbero arrivare a breve.

Il nuovo poster di Sekiro: No Defeat
Il nuovo poster di Sekiro: No Defeat

Diretto da Kenichi Kutsuna e prodotto da Studio Qzil.la, Sekiro: No Defeat punta a rimanere molto fedele al videogioco di FromSoftware, raccontando la missione del protagonista Sekiro impegnato a salvare il suo signore durante il periodo Sengoku. L'adattamento includerà comunque anche contenuti originali. Kutsuna ha ribadito di voler mantenere il massimo rispetto per l'opera di partenza, amatissima dai fan, pur introducendo qualche novità creativa.

La sinossi ufficiale di Crunchyroll recita: "Il Giappone è frammentato in numerose nazioni indipendenti, intrappolate in una guerra senza fine. Al centro si trova Ashina, una terra sacra e avvolta da antichi misteri. Due decenni dopo che il Santo della Spada Isshin Ashina ha riconquistato la regione con un colpo di stato brutale, una nuova minaccia emerge dall'interno: il Ministero degli Interni.

Chi c'è dietro l'anime Sekiro: No Defeat? Chi c'è dietro l'anime Sekiro: No Defeat?

"Nel tentativo disperato di proteggere la sua patria, il nipote di Isshin, Genichiro, ricorre a poteri proibiti. L'unica speranza risiede in un ragazzo rapito, il Fanciullo Divino, e nel suo silenzioso protettore: un leale shinobi conosciuto solo come Sekiro".

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
L'anime Sekiro: No Defeat ha una data di uscita ufficiale in Giappone