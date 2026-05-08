Swap Arcade è un cabinato per videogiochi che si trasforma in un mobile da salotto

Per ovviare a questo limite, due inventori di Lincoln, in California, Les Cookson e Ken Higginson, hanno ideato una soluzione davvero geniale: Swap Arcade . Si tratta di una postazione da gioco ibrida, progettata per essere compatibile sia con i sistemi di retrogaming che con le piattaforme più moderne, tra cui PlayStation, Nintendo Switch e PC .

Idea geniale

L'hardware permette agli utenti di giocare utilizzando una classica plancia in stile sala giochi, completa di joystick e pulsanti fisici. Fino a qui niente di eccezionale.

La vera particolarità del progetto risiede nel suo design a scomparsa. Una volta terminata la sessione di gioco, è possibile riporre le console all'interno della struttura e abbassarne il coperchio. In pochi secondi, quello che era un cabinato arcade si trasforma in un tradizionale mobiletto in stile rustico, utilizzabile come normale piano d'appoggio per libri o complementi d'arredo, rendendo così l'esperienza arcade molto più accessibile e adattabile anche in spazi ristretti. Attualmente, Swap Arcade è in attesa di debuttare sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter, dove a breve verranno rilasciati ulteriori dettagli sul lancio e sui costi per i potenziali acquirenti.