Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok presenta Gallanza e Maglielle con due nuovi trailer

Conosciuto come il Lupo Argenteo, Gallanza è il generale che guida l'armata di Lilith e combatte brandendo una gigantesca lancia capace di sferrare devastanti attacchi caricati. Maglielle, invece, è una maestra di spada che adotta uno stile raffinato e coreografico, basato sull'uso di lame magiche.

Il cast di Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok continua ad ampliarsi. Cygames e Cygames Osaka hanno pubblicato oggi due trailer dedicati ad altrettanti nuovi personaggi: il possente Gallanza e l'elegante Maglielle .

Endless Ragnarok arriva quest’estate con nuovi contenuti per Relink

In uscita il 9 luglio, Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok è una nuova edizione dell'action GDR lanciato lo scorso anno su PS4, PS5, PC e , per la prima volta, Nintendo Switch 2. Il gioco sarà disponibile come versione standalone, mentre i possessori dell'originale potranno effettuare l'upgrade tramite un DLC dedicato.

Endless Ragnarok introduce un pacchetto di novità sostanziose che ampliano e perfezionano l'esperienza: nuovi personaggi giocabili (tra cui Gallanza e Maglielle), contenuti narrativi inediti, modalità aggiuntive e un sistema di combattimento ulteriormente rifinito. Confermato anche il crossplay totale tra tutte le piattaforme supportate, una scelta pensata per mantenere la community ancora più unita e attiva. In precedenza, Cygames aveva già mostrato in azione anche Eustace e Beatrix con trailer dedicati.