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Songs of Conquest: ecco quando sarà disponibile il DLC della fazione Yulan

Il team di sviluppo ha confermato la data di lancio del prossimo contenuto scaricabile di Songs of Conquest che introdurrà una nuova fazione.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   08/05/2026
Un cavallo rampante di Songs of Conquest
Songs of Conquest
Songs of Conquest
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Lo studio di sviluppo Lavapotion ha annunciato la data di lancio per il prossimo DLC dello strategico Songs of Conquest, dedicato alla fazione Yulan. L'espansione sarà disponibile a partire dal 4 giugno e introdurrà nuovi contenuti, tra cui una campagna dedicata divisa in tre mappe e cinque nuovi scenari per la modalità Conquista.

Tanti contenuti aggiuntivi

A livello narrativo, il DLC ci farà esplorare i territori di Yulan, costringendo tre storiche casate rivali: Li, Sheng e Xuan; a unire le forze contro delle minacce che vengono dal passato. Oltre alla campagna, il team ha presentato la copertina del DLC che raffigura due comandanti, appartenenti alla Casata Sheng: Shun e Yubo l'Urlatore. Tra le nuove unità giocabili figurerà anche il Feng, una creatura assimilabile a un uccello di fuoco.

La copertina del DLC Yulan
La copertina del DLC Yulan

Dal punto di vista delle meccaniche, lo sviluppo degli eserciti richiederà ai giocatori di compiere scelte specifiche legate all'uso dell'Essenza, permettendo di focalizzarsi su una singola Casata o di creare formazioni miste. "Ogni nuova fazione che abbiamo creato ha portato qualcosa di leggermente diverso a livello di gameplay, e Yulan non fa eccezione", hanno precisato gli sviluppatori nel loro comunicato.

Songs of Conquest ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite Songs of Conquest ha raggiunto un nuovo traguardo di vendite

Il mese che precede il lancio è interamente dedicato alla fase di playtesting. Il team sta attualmente lavorando sul bilanciamento generale, sul perfezionamento delle animazioni delle truppe e sulla pulizia finale della grafica.

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