Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok presenta Beatrix con un nuovo trailer

Cygames ha pubblicato il primo di una serie di trailer intitolati "Meet the Crew", che andranno a presentare i nuovi personaggi giocabili di Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok. Il filmato di oggi è dedicato a Beatrix, doppiata da Jennifer Losi nella versione inglese e da Aya Hirano in giapponese.
"Agente d'élite della Society e portatrice dell'arma sigillo Embrasque, la ferocia di Beatrix contro le bestie primordiali è seconda solo alla sua insaziabile fame di gloria", recita la descrizione sul sito ufficiale del gioco. Già apparsa nel Granblue Fantasy originale, Beatrix è uno dei personaggi più amati della serie e fa parte anche del roster del picchiaduro Granblue Fantasy Versus. Nel video possiamo vederla in azione in battaglia, mentre usa la sua iconica spada per eseguire potenti attacchi dopo averla infusa di energia.
Le novità di Endless Ragnarok arrivano a luglio
In uscita il 9 luglio, Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok è una nuova edizione dell'action GDR pubblicato lo scorso anno per PS4, PS5, PC e, per la prima volta, Nintendo Switch 2. Sarà disponibile come gioco standalone, mentre chi possiede già l'originale potrà effettuare l'upgrade acquistando un DLC dedicato.
Endless Ragnarok introduce una serie di aggiunte sostanziose che ampliano e rifiniscono l'esperienza. Oltre ai nuovi personaggi giocabili, sono previsti contenuti narrativi inediti, nuove modalità e un sistema di combattimento ulteriormente migliorato. Confermato anche il crossplay totale tra tutte le piattaforme supportate, un elemento che promette di rendere la community ancora più unita e attiva.