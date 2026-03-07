Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok presenta Beatrix con un nuovo trailer

Cygames ha pubblicato il primo di una serie di trailer intitolati "Meet the Crew", che andranno a presentare i nuovi personaggi giocabili di Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok. Il filmato di oggi è dedicato a Beatrix, doppiata da Jennifer Losi nella versione inglese e da Aya Hirano in giapponese.

"Agente d'élite della Society e portatrice dell'arma sigillo Embrasque, la ferocia di Beatrix contro le bestie primordiali è seconda solo alla sua insaziabile fame di gloria", recita la descrizione sul sito ufficiale del gioco. Già apparsa nel Granblue Fantasy originale, Beatrix è uno dei personaggi più amati della serie e fa parte anche del roster del picchiaduro Granblue Fantasy Versus. Nel video possiamo vederla in azione in battaglia, mentre usa la sua iconica spada per eseguire potenti attacchi dopo averla infusa di energia.