0

Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok presenta Beatrix con un nuovo trailer

Beatrix debutta in un trailer dedicato per Endless Ragnarok, la nuova edizione di Granblue Fantasy: Relink in arrivo il 9 luglio con contenuti, modalità e personaggi inediti.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   07/03/2026
Beatrix in Granblue Fantasy: Relink
Granblue Fantasy: Relink
Granblue Fantasy: Relink
News Video Immagini

Cygames ha pubblicato il primo di una serie di trailer intitolati "Meet the Crew", che andranno a presentare i nuovi personaggi giocabili di Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok. Il filmato di oggi è dedicato a Beatrix, doppiata da Jennifer Losi nella versione inglese e da Aya Hirano in giapponese.

"Agente d'élite della Society e portatrice dell'arma sigillo Embrasque, la ferocia di Beatrix contro le bestie primordiali è seconda solo alla sua insaziabile fame di gloria", recita la descrizione sul sito ufficiale del gioco. Già apparsa nel Granblue Fantasy originale, Beatrix è uno dei personaggi più amati della serie e fa parte anche del roster del picchiaduro Granblue Fantasy Versus. Nel video possiamo vederla in azione in battaglia, mentre usa la sua iconica spada per eseguire potenti attacchi dopo averla infusa di energia.

Le novità di Endless Ragnarok arrivano a luglio

In uscita il 9 luglio, Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok è una nuova edizione dell'action GDR pubblicato lo scorso anno per PS4, PS5, PC e, per la prima volta, Nintendo Switch 2. Sarà disponibile come gioco standalone, mentre chi possiede già l'originale potrà effettuare l'upgrade acquistando un DLC dedicato.

Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok annunciato per Nintendo Switch 2, PS4, PS5 e PC Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok annunciato per Nintendo Switch 2, PS4, PS5 e PC

Endless Ragnarok introduce una serie di aggiunte sostanziose che ampliano e rifiniscono l'esperienza. Oltre ai nuovi personaggi giocabili, sono previsti contenuti narrativi inediti, nuove modalità e un sistema di combattimento ulteriormente migliorato. Confermato anche il crossplay totale tra tutte le piattaforme supportate, un elemento che promette di rendere la community ancora più unita e attiva.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok presenta Beatrix con un nuovo trailer