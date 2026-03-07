Soulmask ha una data di uscita dall’accesso anticipato e il DLC Shifting Sands in arrivo

Qooland Games e CampFire Studio hanno annunciato che Soulmask lascerà l'accesso anticipato il prossimo mese. Il lancio della versione 1.00 del survival sandbox è fissato per il 10 aprile, e nello stesso giorno debutterà anche Shifting Sands, un'espansione a tema egizio.

La versione completa introduce tre nuove modalità, Survival, Tribe e Warrior, insieme a nuove funzionalità e miglioramenti all'esperienza di gioco, come la modalità di costruzione illimitata e sfide per i boss completamente personalizzabili. L'annuncio è accompagnato da un trailer che mostra in dettaglio le novità della 1.00 e i contenuti del DLC.