Soulmask ha una data di uscita dall’accesso anticipato e il DLC Shifting Sands in arrivo

Qooland Games e CampFire Studio hanno annunciato che Soulmask lascerà l'accesso anticipato il prossimo mese. Il lancio della versione 1.00 del survival sandbox è fissato per il 10 aprile, e nello stesso giorno debutterà anche Shifting Sands, un'espansione a tema egizio.
La versione completa introduce tre nuove modalità, Survival, Tribe e Warrior, insieme a nuove funzionalità e miglioramenti all'esperienza di gioco, come la modalità di costruzione illimitata e sfide per i boss completamente personalizzabili. L'annuncio è accompagnato da un trailer che mostra in dettaglio le novità della 1.00 e i contenuti del DLC.
Le novità di Shifting Sands
Soulmask è un survival open‑world incentrato sull'esplorazione, sulla gestione di una tribù e sull'uso di misteriose maschere che conferiscono poteri sovrannaturali. Il giocatore deve costruire un insediamento, reclutare e addestrare seguaci, affrontare creature ostili e scoprire le rovine di un'antica civiltà.
Shifting Sands espande ulteriormente l'esperienza introducendo un mondo completamente nuovo, vasto quanto quello del gioco base, dove i miti dell'antico Egitto si fondono con tecnologie aliene. L'espansione offre oltre 500 ore di contenuti tra avventure, esplorazione e sfide, ed è accessibile anche ai nuovi giocatori, che possono iniziare direttamente dal DLC. Durante il viaggio sarà possibile recuperare le maschere delle divinità egizie per ottenere poteri divini, costruire una propria aeronave come base mobile e svelare i segreti di una dinastia perduta, tra verità sepolte su dei, morte e immortalità.