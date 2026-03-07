The Last Night è ancora vivo: l'affascinante action cyberpunk torna a mostrarsi in brevi video

Si tratta solo di piccoli spezzoni, gif animate pubblicate dallo stesso autore principale del gioco, Tim Soret , che ha voluto pubblicare qualche prova del fatto che The Last Night sia effettivamente ancora esistente come progetto in sviluppo, sebbene non se ne abbiano informazioni ormai da anni.

Dopo 9 anni, ancora vivo?

All'E3 2017, The Last Night venne presentato con uno spettacolare trailer di annuncio come un'esclusiva Xbox One, ma da allora la situazione sarà probabilmente cambiata, con il passaggio alla nuova generazione.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

A dire il vero non ci sono grandi aggiornamenti sullo stato del progetto in termini di periodi di uscita o ulteriori dettagli sul gioco, ma Tim Soret ha riferito che sarà presente alla GDC 2026 a San Francisco, prevista per la prossima settimana.

In tale occasione, lo sviluppatore probabilmente cercherà di trovare accordi per la conclusione del progetto e la sua pubblicazione sul mercato, sebbene il tutto rimanga decisamente sospeso nell'incertezza.



Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Conosciamo bene il valore di quello che abbiamo fatto anche da dietro le quinte", ha affermato Soret parlando di The Last Night, "Come giocatore, non ho mai visto una cosa del genere, mai e da nessuna parte".

Le gif animate sono probabilmente ancora troppo poco per poter dare per certo lo stato di salute del gioco, ma quantomeno mostrano qualcosa di inedito dando l'idea che il progetto esista ancora.

Nel frattempo, è invece in arrivo un titolo che sembra condividere molti elementi con questo, ovvero Replaced, gioco che spinse nel 2021 proprio Soret a pubblicare un aggiornamento su The Last Night in risposta.