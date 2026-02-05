Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok annunciato per Nintendo Switch 2, PS4, PS5 e PC

Il lancio è fissato per il 9 luglio al prezzo di 59,99 euro . Il gioco sarà disponibile in formato digitale e in versione fisica per PS5 e Nintendo Switch 2 (come scheda con chiave di gioco). Chi possiede già il titolo su PS4, PS5 o PC potrà effettuare l'upgrade acquistando un DLC a pagamento , il cui prezzo non è stato ancora comunicato.

Cygames ha annunciato Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok , una nuova edizione dell'action GDR uscito lo scorso anno, in arrivo su PS4, PS5, PC e, per la prima volta, anche su Nintendo Switch 2 , insieme a una serie di contenuti inediti.

Le novità di Endless Ragnarok

Oltre a segnare il debutto su Switch 2, Endless Ragnarok introduce una serie di aggiunte sostanziose che ampliano l'esperienza tra nuovi contenuti narrativi, modalità inedite e un sistema di combattimento ulteriormente rifinito.

Dopo la sconfitta dell'Astral Lilith, nel cielo di Zegagrande si muovono nuove minacce: le misteriose ragnalia, portali che conducono a un regno caotico e persino l'arrivo di Beelzebub, pronto a sfidare gli avventurieri più esperti. Durante l'avventura sarà possibile evocare e utilizzare i summon, che aggiungono nuove opzioni strategiche. Alcuni possono essere controllati direttamente per un breve periodo, mentre altri scatenano un nuovo tipo di chain burst, il primal burst, capace di ribaltare gli scontri più duri.

Arrivano inoltre nuovi livelli di missioni cooperative, boss aggiuntivi e The Conflux, una modalità in solitaria caratterizzata da sfide imprevedibili e poteri misteriosi che cambiano a ogni tentativo. Debuttano anche i master traits, pensati per spingere i personaggi oltre i loro limiti e ampliare ulteriormente la personalizzazione.

Infine, il gioco introduce il crossplay completo, permettendo a quattro giocatori di collaborare online indipendentemente dalla piattaforma.