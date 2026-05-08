Indiana Jones e l’Antico Cerchio su Nintendo Switch 2 supporta la modalità mouse e il giroscopio dei Joy‑Con 2

MachineGames ha confermato che la versione Nintendo Switch 2 di Indiana Jones e l'Antico Cerchio includerà sia la modalità mouse sia il supporto al giroscopio dei Joy‑Con 2, ampliando così le opzioni di controllo oltre allo schema tradizionale.
La notizia arriva dall'executive producer John Jennings, che ha risposto alle domande dei giocatori durante un Q&A sul server Discord ufficiale del gioco. Alcuni estratti dell'intervento sono poi stati condivisi sui social.
Ognuno troverà il modo di giocare che preferisce
"Abbiamo aggiunto due tipi di controlli di movimento. Per cominciare, con i Joy‑Con o con il Pro Controller è possibile usare il giroscopio per assistere la mira e la visuale", ha detto Jennings. "Abbiamo scoperto che si tratta di un'aggiunta davvero utile per un gioco in prima persona giocato con il controller, perché permette di effettuare regolazioni sottili e precise in modo molto intuitivo."
"Abbiamo inoltre introdotto i controlli completi in stile mouse utilizzando i Joy‑Con, disponibili come opzione (inclusa nell'aggiornamento del Day One). Per entrambi i metodi abbiamo reso disponibili varie impostazioni di personalizzazione, così da permettere ai giocatori di adattarli alle proprie preferenze. Combinati con le opzioni complete di rimappatura dei comandi, è praticamente certo che ognuno troverà il modo di giocare che preferisce."
Vi ricordiamo che Indiana Jones e l'Antico Cerchio debutterà su Nintendo Switch 2 il 12 maggio. Il gioco è già disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC, ed è incluso anche nel catalogo Game Pass.
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