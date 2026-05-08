Indiana Jones e l’Antico Cerchio su Nintendo Switch 2 supporta la modalità mouse e il giroscopio dei Joy‑Con 2

La notizia arriva dall'executive producer John Jennings, che ha risposto alle domande dei giocatori durante un Q&A sul server Discord ufficiale del gioco. Alcuni estratti dell'intervento sono poi stati condivisi sui social.

MachineGames ha confermato che la versione Nintendo Switch 2 di Indiana Jones e l'Antico Cerchio includerà sia la modalità mouse sia il supporto al giroscopio dei Joy‑Con 2 , ampliando così le opzioni di controllo oltre allo schema tradizionale.

Ognuno troverà il modo di giocare che preferisce

"Abbiamo aggiunto due tipi di controlli di movimento. Per cominciare, con i Joy‑Con o con il Pro Controller è possibile usare il giroscopio per assistere la mira e la visuale", ha detto Jennings. "Abbiamo scoperto che si tratta di un'aggiunta davvero utile per un gioco in prima persona giocato con il controller, perché permette di effettuare regolazioni sottili e precise in modo molto intuitivo."

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"Abbiamo inoltre introdotto i controlli completi in stile mouse utilizzando i Joy‑Con, disponibili come opzione (inclusa nell'aggiornamento del Day One). Per entrambi i metodi abbiamo reso disponibili varie impostazioni di personalizzazione, così da permettere ai giocatori di adattarli alle proprie preferenze. Combinati con le opzioni complete di rimappatura dei comandi, è praticamente certo che ognuno troverà il modo di giocare che preferisce."

Vi ricordiamo che Indiana Jones e l'Antico Cerchio debutterà su Nintendo Switch 2 il 12 maggio. Il gioco è già disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC, ed è incluso anche nel catalogo Game Pass.