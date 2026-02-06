Indiana Jones e l'Antico Cerchio per Nintendo Switch 2 è su cartuccia, Fallout 4 e Oblivion no

Con la nuova soluzione delle schede con chiave di gioco si è aperto un nuovo e ampio fronte di polemica da parte degli utenti, dunque potrebbe essere utile sapere quale sia la situazione riguardante i tre giochi annunciati di recente da Bethesda per Nintendo Switch 2, con Indiana Jones e l'Antico Cerchio che si trova su cartuccia, mentre Fallout 4 e The Elder Scrolls 4: Oblivion no.

In effetti, è diventato quasi una rarità vedere giochi di terze parti tripla A, dunque generalmente di notevoli dimensioni, rientrare completamente all'interno delle cartucce fisiche, ma sembra che questo sia il caso di almeno uno dei tre titoli annunciati da Bethesda nel corso del recente Nintendo Direct.

Altri due rientrano invece nel caso tanto contestato da una parte dell'utenza di Nintendo Switch 2 o forse peggio, considerando che sembra non ci sia nemmeno una cartuccia fisica all'interno della confezione ma solo un codice per il download.