Indiana Jones e L'Antico Cerchio: L'Ordine dei Giganti è disponibile da oggi, DLC in sconto con Game Pass

L'Ordine dei Giganti arriva accompagnato anche da un aggiornamento a Indiana Jones e L'Antico Cerchio, che contiene diversi aggiustamenti e migliorie anche al gioco principale.

Indiana Jones e L'Antico Cerchio riceve la sua prima espansione con il DLC L'Ordine dei giganti , che è disponibile da oggi con anche uno sconto promozionale per gli abbonati a Game Pass.

Una nuova avventura sotto il Vaticano

L'espansione è acquistabile anche separatamente, al prezzo di 19,99€, con una promozione che porta il costo a 17,99€ per gli abbonati a Game Pass, dunque un piccolo sconto che può però risultare conveniente considerando la possibilità di accedere al gioco principale attraverso il servizio.

L'Ordine dei Giganti ci porta ad indagare ulteriormente sul mistero dei Nephilim, gli esseri di grandi dimensioni che si incontrano anche durante la storia principale del gioco.

Come spiegato da MachineGames, l'espansione cambia il livello di difficoltà di azione ed enigmi in base all'esperienza maturata dal giocatore, consentendo così sia a chi è appena arrivato per la prima volta nella zona del Vaticano sia a coloro che hanno già concluso la storia di poter prendere parte all'avventura trovando una sfida comunque bilanciata.

Si tratta di una nuova porzione di gioco che sembra incentrarsi soprattutto sulla soluzione di enigmi e sugli elementi da avventura, ma non mancheranno nemmeno le fasi d'azione e stealth, all'interno del particolare misto che compone il gameplay di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, già apprezzato nella parte principale del gioco.

Ricordiamo che il titolo è in arrivo anche su Nintendo Switch 2.