Indiana Jones e l'antico Cerchio riceverà un grosso aggiornamento gratuito per i 15 anni di Machinegames

A ottobre MachineGames compie 15 anni e, per festeggiare, ha deciso di aggiornare gratuitamente Indiana Jones e l'antico Cerchio , aggiungendo tanti contenuti richiesti dalla comunità: Nuova partita+, gli abiti del Cairo, diventati iconici, e la possibilità di combinare lingue audio e testo a piacimento. Sicuramente, gli appassionati del gioco gradiranno enormemente le novità.

Il trailer

Nel video viene spiegato che quest'anno MachineGames festeggia il suo 15° anniversario. "È un traguardo importante per noi e per festeggiare, condivideremo dei regali con tutti i giocatori di Indiana Jones e l'antico Cerchio." Viene anche specificato che l'aggiornamento gratuito sarà lanciato il 10 ottobre 2025 per tutte le piattaforme: Xbox Series X e S, PC e PlayStation 5.

Quindi vengono spiegate le novità, a partire da Nuova Partita+, che permette di rigiocare dall'inizio conservando tutti i libri di avventura che si sono raccolti e sbloccati, compresi quelli del DLC "L'Ordine dei Giganti", e comprende una nuova sequenza finale dopo i riconoscimenti.

La seconda novità sono i Nuovi abiti del Cairo ispirati al suo look nel film "I predatori dell'arca perduta". Gli sviluppatori hanno anche promesso che in futuro renderanno disponibili dei nuovi abiti.

Infine, la sa selezione della lingua audio, ossia la possibilità di combinare lingue audio e testo a piacimento. Ora potrete scegliere tra 9 lingue audio e le 14 lingue dei testi disponibili, per trovare la combinazione che fa per voi.

Insomma, l'ultimo Indiana Jones continua a espandersi. Vedremo fin dove arriverà, frusta alla mano.