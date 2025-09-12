Un DLC abbastanza classico, senza troppe pretese, che aggiunge nel mucchio una missione abbastanza lunga se la si considera una "semplice" missione secondaria, ma che richiede di spendere 20€ per essere aggiunta al gioco base . A meno che non abbiate acquistato a suo tempo la versione Premium de L'Antico Cerchio. Basteranno la mole e la qualità dei contenuti implementati a spingerci a spolverare frusta e fedora e inoltrarci tra gli anfratti di Città del Vaticano?

E così, di fianco a una tabella di marcia particolarmente fitta che ha visto il titolo originale, Indiana Jones e l'Antico Cerchio, arrivare prima su PS5 in barba a tutte le vecchie discussioni sulle esclusive, e lo vedrà nel corso del prossimo anno giungere anche su Nintendo Switch 2, per tutti i giocatori della prima ora è stato finalmente reso disponibile il primo contenuto aggiuntivo a pagamento .

Dopo aver stupito il mondo intero con un action adventure che davvero in pochissimi si sarebbero mai aspettati potesse raggiungere una tale qualità, i ragazzi di MachineGames non si sono certamente seduti sugli allori e, a dirla tutta, non hanno neanche pensato più di tanto a godersi un po' di meritato riposo.

Cosa aggiunge il DLC?

Partiamo ovviamente dalle informazioni più importanti: in concreto cosa aggiunge l'Ordine dei Giganti a Indiana Jones e l'Antico Cerchio? Rispondendo molto brevemente, una singola missione secondaria che si può avviare tra le viuzze del Vaticano, il primo, vero livello del gioco base. Il contenuto aggiuntivo si svolge tra alcuni interni, moltissime catacombe, fogne e gallerie e in un paio di scenari all'aperto nella zona del Tevere sottostante Castel Sant'Angelo e in un paio di vie minuziosamente ricostruite del centro storico di Roma.

C'è un pizzico di esplorazione per raccogliere alcuni dei collezionabili aggiunti per l'occasione, tra cui un paio di nuovi manuali per acquisire nuove abilità, una buona manciata di enigmi di discreta difficoltà che richiederanno di analizzare per bene documenti e immagini e qualche sparuto combattimento che si concentra soprattutto nelle fasi finali del DLC.

Per completare il tutto ci abbiamo messo poco meno di 4 ore, tenendo anche conto di un enigma che ci ha tenuto bloccati più a lungo del previsto. Diciamo quindi che in termini di longevità, soprattutto a fronte del prezzo del biglietto, non siamo proprio messi benissimo.

Girovagare in una barchetta sul Tevere ha indubbiamente il suo fascino

Ma come si posiziona a livello cronologico l'Ordine dei Giganti? Essendo, di fatto, una missione secondaria quasi completamente slegata dall'avventura principale di Indy, può praticamente essere affrontata in qualsiasi momento della campagna, senza che si creino strani problemi di consecutio temporale o assurdi spoiler. Concettualmente però è chiaro che gli sviluppatori abbiano previsto che il potenziale acquirente sia una persona che abbia già completato l'Antico Cerchio o è comunque a buon punto del racconto, sia per una questione di meccaniche di gameplay e di confidenza nelle stesse, sia perché per poter concretamente accedere al DLC, è necessario aver praticamente completato l'intera sezione ambientata nel Vaticano. Considerato che per fare questo ci vogliono almeno 8-10 ore, è difficile che qualcuno abbia scelto a quel punto di interrompere Indiana Jones per poi però acquistare il DLC.

Tra l'altro MachineGames ha pensato bene di non offrire alcuna possibilità di iniziare il gioco direttamente dal DLC o di poterlo raggiungere al volo se magari non si hanno più i salvataggi originali.

E su questi presupposti si crea purtroppo un difetto di bilanciamento che abbiamo notato ripetutamente. Nonostante infatti MachineGames si sia prodigata nel gestire uno scaling della difficoltà a seconda di quanto si sia andati avanti nel gioco base prima di lanciarsi nel DLC, di fatto aver completato anche solo la fase nel Vaticano rende il tutto un po' troppo semplice, specie nelle fasi stealth. Avere ad esempio accesso al travestimento delle camicie nere, invalida il tasso di sfida di tutta la prima parte del DLC e, se consideriamo che la restante parte è praticamente solo esplorativa e basata su enigmi, se si esclude un momento fortemente action sul finale, eccolo lì che il tutto scorre ancora più velocemente del previsto.

Queste inquietanti figure incappucciate saranno i nostri antagonisti nella seconda metà del DLC

Tra l'altro la rigiocabilità è ridotta ai minimi termini perché legata esclusivamente a un paio di stanze raggiungibili solo se si possiedono i gadget che si sbloccano più avanti nel gioco base. Ma se quest'ultimo l'avete già completato prima di affrontare il DLC, sarete già perfettamente equipaggiati consentendovi un completamento al 100% al primo tentativo.

Chiaramente da Indiana Jones e l'Ordine dei Giganti non ci saremmo mai aspettati uno shooter ad alti ottani e pieno di nemici capaci di darci del filo da torcere, ma forse si sarebbe potuto fare qualcosa di più per rendere il tutto più sfidante.