I giochi indie coreani sono notevoli, per l'ex-Sony Yoshida, ma nessuno li considera

Shuhei Yoshida ritiene che gli indie coreani siano di alta qualità, ma nota che gli editori internazionali non li considerano minimamente: ci vorranno ancora anni prima che il mondo capisca l'errore.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/09/2025
Shuhei Yoshida

In una recente intervista con 4Gamer, l'ex-PlayStation Shuhei Yoshida ha svelato di aver partecipato al Busan Indie Connect (BIC) Festival di agosto in Corea del Sud e ha "denunciato" la totale assenza di editori internazionali, con la sola esclusione di Devolver Digital.

Secondo Yoshida, gli editori stanno perdendo una grande occasione ignorando le potenzialità del mondo indie coreano, visti i recenti successi.

I pensieri di Yoshida sui giochi indie coreani

Yoshida paragona la scena dei giochi indie coreana a quella giapponese, che ha iniziato ad essere più ampiamente accettata solo durante la pandemia di COVID-19. In questi anni, il grande pubblico ha iniziato a vedere più pubblicità sugli sviluppatori di giochi indie e le grandi aziende hanno avviato campagne e concorsi per finanziare gli indie emergenti. Da quel momento, la popolarità dei giochi indie è salita alle stelle in Giappone.

Shuhei Yoshida
Shuhei Yoshida

Secondo Yoshida, sebbene anche la scena dei giochi indie coreana stia crescendo lentamente, non ha ancora raggiunto questo livello di consapevolezza tra i consumatori. Prevede che ci vorranno ancora due o tre anni prima che decolli davvero e che sia il pubblico locale che quello straniero inizino ad apprezzarla di più.

L'ex-dirigente di Sony ritiene che la qualità dei giochi indie coreani sia già ottima, però, e ha espresso la propria delusione nel vedere la mancanza di editori stranieri, con l'esclusione di Devolver Digital come già detto. Vedremo se le cose cambieranno, visto anche che negli ultimi anni i giochi AAA coreani stanno ottenendo più spazio a livello mondiale, come Lies of P e Stellar Blade.

Nel frattempo, Devolver Digital si prepara a pubblicare l'assurdo Baby Steps.

