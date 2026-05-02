Indiana Jones e l'Antico Cerchio, gli sviluppatori parlano di Nintendo Switch 2

"Quando invece è necessario abbassare la risoluzione per mantenere stabile il frame rate, utilizziamo il DLSS per effettuare l'upscaling a 1080p in modalità dock e a 720p in modalità portatile."

" Il gioco gira a 30 fps stabili , con una risoluzione di 1080p in modalità docked e 720p in modalità portatile", ha spiegato il creative director. "Utilizziamo uno scaler dinamico, ma nella maggior parte dei casi il gioco gira a risoluzione piena senza bisogno del DLSS."

"Così, quando si è presentata l'opportunità, anche se in una fase avanzata dello sviluppo, abbiamo iniziato subito a lavorare per garantire che l'esperienza completa di Indiana Jones e l'Antico Cerchio fosse disponibile anche su Nintendo Switch 2."

"Non appena abbiamo saputo della possibilità di poter portare il gioco su Nintendo Switch 2, siamo stati estremamente felici", ha detto Torvenius. "In MachineGames vogliamo sempre che il maggior numero possibile di giocatori possa mettere le mani sui nostri titoli."

Axel Torvenius, creative director di MachineGames, ha parlato della versione Nintendo Switch 2 di Indiana Jones e l'Antico Cerchio nel corso di un'intervista, dicendo che lo studio è stato entusiasta di poter portare il gioco sulla nuova console ibrida giapponese.

Pochissimi tagli

Come avrete letto nella nostra recensione di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, l'ambizioso tie-in basato sulla saga cinematografica con Harrison Ford può contare su di un ottimo comparto tecnico, ma per portarlo su Nintendo Switch 2 non è stato necessario effettuare grossi tagli, anzi.

"Siamo estremamente soddisfatti del fatto che Indiana Jones e l'Antico Cerchio per Nintendo Switch 2 sia alla pari con le altre console. C'è un solo momento in cui abbiamo dovuto ridurre leggermente il numero di PNG liberi di muoversi, ma si tratta di una singola area."

"L'unico altro adattamento necessario è stato quello di bloccare il gioco a 30 fotogrammi al secondo, e la ragione è garantire ai giocatori un'esperienza solida e di alta qualità, paragonabile a quella delle altre console."

"Altri elementi interessanti sono ovviamente i controlli di movimento tramite giroscopio e la piena compatibilità con le funzionalità del Joy-Con 2 utilizzato come mouse. Si tratta di caratteristiche esclusive di Switch 2, e siamo felici di poter lavorare con queste meccaniche."