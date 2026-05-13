Come gira Indiana Jones e l'Antico Cerchio su Nintendo Switch 2? Parla Digital Foundry

Come gira Indiana Jones e l'Antico Cerchio su Nintendo Switch 2? La risposta arriva dalla consueta analisi tecnica effettuata da Digital Foundry, che ha parlato di una conversione sorprendentemente fedele rispetto a quanto visto sulle altre piattaforme.

La differenza più evidente riguarda il frame rate, chiaramente: laddove su PS5 e Xbox Series X|S il gioco punta ai 60fps, su Nintnedo Switch 2 è stato necessario scendere a 30 frame al secondo: una scelta obbligata per via del carico sulla CPU, ma che ha consentito agli sviluppatori di mantenere numerosi effetti grafici avanzati.

La versione Switch 2 include infatti capelli strand-based, screen space reflection e ombre di contatto: tutti elementi che contribuiscono a preservare gran parte dell'impatto visivo originale, e a cui si aggiunge l'illuminazione globale in ray tracing.

L'impiego di quest'ultima tecnologia è ovviamente qualcosa di davvero notevole e MachineGames ha rivelato che in alcune situazioni la qualità dell'implementazione riesce persino a superare quella della versione Xbox Series S.