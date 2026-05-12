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Indiana Jones e l'Antico Cerchio è disponibile su Nintendo Switch 2, ecco il trailer

Bethesda ha pubblicato il trailer di lancio di Indiana Jones e l'Antico Cerchio, disponibile a partire da oggi anche su Nintendo Switch 2.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   12/05/2026
Il protagonista di Indiana Jones e l'Antico Cerchio
Indiana Jones e l'antico Cerchio
Indiana Jones e l'antico Cerchio
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Indiana Jones e l'Antico Cerchio è disponibile da oggi anche su Nintendo Switch 2, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Bethesda, che ci introduce alla storia e ai personaggi del gioco.

Acquistabile sia in versione fisica che digitale, Indiana Jones e l'Antico Cerchio approda sulla console ibrida giapponese con una conversione estremamente curata, che punta a valorizzare i pregi di un'avventura che ha ricevuto finora numerosi riconoscimenti internazionali.

Ambientato fra gli eventi de L'Arca Perduta e L'Ultima Crociata, il tie-in sviluppato da MachineGames ci mette al comando dell'iconico personaggio interpretato da Harrison Ford, impegnato in una missione che lo porterà a visitare diversi luoghi in cerca di un misterioso manufatto.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio, gli sviluppatori parlano di Nintendo Switch 2 Indiana Jones e l'Antico Cerchio, gli sviluppatori parlano di Nintendo Switch 2

La coinvolgente campagna di Indiana Jones e l'Antico Cerchio punta naturalmente a catturare le atmosfere della saga cinematografica e a riprendere quel tipo di narrazione che ha determinato il successo del franchise.

Una splendida conversione

Come abbiamo avuto modo di scrivere nel nostro speciale, Indiana Jones e l'Antico Cerchio è un piccolo miracolo su Nintendo Switch 2, dotato com'è di una grafica assolutamente convincente, pur al netto di qualche inevitabile compromesso.

Gli sviluppatori hanno infatto optato per un frame rate dimezzato rispetto a PS5 e Xbox Series X|S, che punta dunque ai 30 fps ma non per questo toglie godibilità all'esperienza, che si mantiene piacevolissima e capace di portare sullo schermo sequenze di grande impatto visivo.

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