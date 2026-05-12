Indiana Jones e l'Antico Cerchio è disponibile su Nintendo Switch 2, ecco il trailer

Indiana Jones e l'Antico Cerchio è disponibile da oggi anche su Nintendo Switch 2, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Bethesda, che ci introduce alla storia e ai personaggi del gioco.

Acquistabile sia in versione fisica che digitale, Indiana Jones e l'Antico Cerchio approda sulla console ibrida giapponese con una conversione estremamente curata, che punta a valorizzare i pregi di un'avventura che ha ricevuto finora numerosi riconoscimenti internazionali.

Ambientato fra gli eventi de L'Arca Perduta e L'Ultima Crociata, il tie-in sviluppato da MachineGames ci mette al comando dell'iconico personaggio interpretato da Harrison Ford, impegnato in una missione che lo porterà a visitare diversi luoghi in cerca di un misterioso manufatto.

La coinvolgente campagna di Indiana Jones e l'Antico Cerchio punta naturalmente a catturare le atmosfere della saga cinematografica e a riprendere quel tipo di narrazione che ha determinato il successo del franchise.