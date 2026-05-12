Google blocca per la prima volta un attacco zero-day sviluppato con l’aiuto dell’IA destinato a colpire sistemi con autenticazione a due fattori

Google afferma di aver individuato e neutralizzato per la prima volta un attacco zero-day realizzato con l'assistenza dell'intelligenza artificiale. La scoperta arriva da un rapporto del Google Threat Intelligence Group, che descrive un'operazione preparata da noti gruppi criminali informatici.

Secondo gli analisti, i responsabili stavano organizzando una campagna di sfruttamento su vasta scala. L'obiettivo era una piattaforma open source basata sul web e utilizzata per attività di amministrazione dei sistemi. La vulnerabilità avrebbe permesso di superare i meccanismi di autenticazione a due fattori.