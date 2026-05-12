Darksiders III su Instant Gaming a poco più di 2€ per PC Steam

Nuova promozione su Instant Gaming per Darksiders III in versione PC Steam. Il gioco con protagonista Furia viene proposto a un prezzo molto più basso rispetto al listino originale, rendendolo una delle offerte più interessanti del momento per chi vuole recuperare la serie senza spendere troppo. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto . L'offerta porta Darksiders III a 2,04€ IVA esclusa, che diventano 2,49€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è di 40€, con uno sconto finale quasi del 94%. Con una spesa inferiore a 3 euro, il rapporto tra costo e contenuti è particolarmente favorevole.

Il capitolo dedicato a Furia

A differenza dei primi due episodi, Darksiders III adotta una struttura più vicina agli action RPG moderni, con combattimenti più tecnici e una progressione meno lineare. La protagonista è Furia, uno dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse, impegnata a dare la caccia ai Sette Peccati Capitali.

Pur avendo introdotto alcune differenze rispetto ai capitoli precedenti, il gioco mantiene l'identità della serie tra esplorazione, combattimenti e boss fight. A questo prezzo, può essere un'ottima occasione sia per i fan della saga sia per chi vuole scoprire uno degli action più particolari degli ultimi anni. Qui la nostra recensione.