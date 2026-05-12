Instagram testa le didascalie individuali per ogni foto e video nei caroselli per offrire più contesto e aumentare l’interazione

Instagram continua a investire sui caroselli, uno dei formati più apprezzati della piattaforma, introducendo una nuova funzione attualmente in fase di test che potrebbe rendere i post più dettagliati e aumentare l'engagement. Alcuni utenti selezionati possono già provare la possibilità di aggiungere una didascalia distinta per ogni foto o video incluso nello stesso post. La novità è stata segnalata da alcuni partecipanti al programma di prova, che hanno ricevuto un messaggio direttamente nell'editor di pubblicazione. L'avviso informa che è ora possibile inserire un testo dedicato per ciascun contenuto del carosello, ampliando notevolmente le possibilità di personalizzazione.

Instagram e la strategia d'introduzione della nuova funzione Questa soluzione consente di fornire spiegazioni più dettagliate, raccontare una storia in modo più ordinato o descrivere singolarmente ogni immagine e clip. In questo modo, i caroselli possono trasformarsi in strumenti ancora più efficaci per condividere informazioni, promuovere prodotti o costruire contenuti di branding. Instagram introduce un'etichetta per aumentare la trasparenza e individuare facilmente i contenuti generati con l'IA L'interesse di Instagram per questo formato non è casuale. Già nel 2024, Adam Mosseri aveva spiegato che i caroselli tendono a generare maggiore coinvolgimento e visibilità, poiché offrono più occasioni per catturare l'attenzione degli utenti e aumentano il tempo trascorso sull'app.

Le nuove tendenze di Instagram Anche i dati confermano questa tendenza. Un'analisi pubblicata da Buffer nel marzo 2025 ha rilevato che i post a carosello ottengono in media circa il 12% di interazioni in più rispetto ad altri formati, rendendoli particolarmente interessanti per creator e aziende. La funzione si aggiunge ad altri miglioramenti recenti, come la possibilità introdotta a marzo di riordinare le immagini di un carosello anche dopo la pubblicazione. Instagram ha confermato che le didascalie individuali sono ancora in fase di test e, se i risultati saranno positivi, potrebbero essere distribuite a un numero più ampio di utenti in futuro. Pensate che questa possa essere una novità interessante? Fatecelo sapere nei commenti.