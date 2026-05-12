Prenota la tua copia di Forza Horizon 6 per Xbox Series X: manca una settimana all'uscita dell'atteso racing game

Su Amazon, oggi, è possibile effettuare il pre-order di Forza Horizon 6 , attesissimo racing game che uscirà tra una settimana esatta e che sarà disponibile, oltre che per Xbox Series X, anche su PS5 e PC. La prenotazione del gioco è possibile effettuarla a 69,99€ . Puoi acquistare il titolo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Forza Horizon 6 porta i giocatori in un affascinante viaggio attraverso il Giappone , protagonista della mappa più grande e ambiziosa mai creata nella serie Horizon.

Ulteriori dettagli sul gioco

Sarà possibile esplorare i quartieri residenziali e le celebri strade del centro di Tokyo, oltre a sfrecciare tra porti e aree industriali riprodotte con grande attenzione ai dettagli. Il parco auto include oltre 550 vetture reali, tutte personalizzabili con nuovi kit estetici, componenti Forza Aero, livree applicabili anche ai finestrini e animazioni dello sterzo ulteriormente migliorate.

Una delle novità principali è la possibilità di costruire la propria Tenuta e acquistare case esclusive sparse per il Giappone, complete di garage completamente personalizzabili per esporre e organizzare la propria collezione.

L'esperienza multiplayer si arricchisce con circuiti Time Attack, raduni dedicati alle gare di accelerazione, autoraduni per mostrare le auto modificate e nuove competizioni online come i campionati Spec Racing.