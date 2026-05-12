Xbox Gift Card da 75€ su Instant Gaming ancora in sconto del 9%

Tra le offerte attive su Instant Gaming c'è anche la gift card Xbox da 75€, utilizzabile per ricaricare il saldo del proprio account Microsoft e acquistare giochi, DLC, film e abbonamenti digitali. Si tratta di una promozione semplice ma utile per chi ha già in programma acquisti sul Microsoft Store. Potete acquistarla cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. L'offerta applica uno sconto del 9% rispetto al valore della card. Non è una riduzione particolarmente aggressiva, ma resta un'occasione per ottenere credito digitale a un prezzo inferiore.
Credito da utilizzare su giochi e abbonamenti
La Xbox Gift Card può essere riscattata sul Microsoft Store e utilizzata per acquistare giochi Xbox e PC, contenuti aggiuntivi e servizi come Game Pass. È una soluzione pratica anche per chi vuole approfittare dei saldi digitali senza pagare il prezzo pieno.
Una soluzione flessibile, utile anche per ricaricare il saldo in vista di future offerte o promozioni. La card da 75 euro è quella con lo sconto maggiore, ma se avete bisogno di minor credito qui sotto trovate le carte regalo Xbox in offerta con altri tagli.
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