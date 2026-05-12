PS6 potrebbe ridurre la RAM da 32 a 24 GB per non far salire troppo il prezzo

Ora, secondo il noto leaker di AMD - KeplerL2 - l'unico modo per combattere il problema è ridurre la RAM e il memory bus di PS6 .

Come vi abbiamo segnalato, Sony ha ufficialmente confermato di non aver ancora deciso il periodo di lancio di PlayStation 6 a causa dei problemi di approvvigionamento delle memorie e del rischio di aumento del prezzo della console.

Il discorso di KeplerL2 sulla RAM di PS6

Parlando su NeoGAF, il leaker ha risposto a un commento di un utente che ha suggerito che Sony potrebbe mettere in commercio una PS6 con 20 GB di RAM e un SSD da 500 GB. Secondo la fonte, però, "depotenziare le specifiche così tanto andrebbe contro l'intera idea di avere una nuova generazione di console".

Oltre al prezzo e alle specifiche, molti vorrebbero anche scoprire che tipo di design avrà PS6

KeplerL2 afferma quindi: "Penso che l'unico ragionevole taglio sia tenere gli SSD a 1 TB e (se fossero davvero disperati) ridurre i memory bus a 128-bit e la VRAM a 24 GB".

Secondo alcuni utenti, però, il taglio del memory bus non ridurrebbe i costi poi così tanto, ma KeplerL2 dissente: "Sarebbe una riduzione di 60 dollari con gli attuali prezzi delle G7, inoltre si ottiene un aumento della resa del SoC grazie alla possibilità di recuperare i chip che presentano difetti nel controller di memoria." Si aggiunge poi il fatto che ridurre i memory bus non richiederebbe una completa rielaborazione dell'APU di PS6, visto che basterebbe disabilitare un singolo controller della memoria.

Ovviamente queste sono solo speculazioni per il momento. Potremo sapere cosa vuole fare Sony solo quando informazioni ufficiali sulla console saranno condivise in rete. Un altro leaker afferma anche che PS6 non sarebbe limitata dalle prestazioni della console portatile, la differenza di RAM non sarebbe enorme.