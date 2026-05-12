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Gemini Omni è il nuovo generatore di video ultra-realistici: ecco cosa può fare

Alcuni utenti hanno scoperto Gemini Omni, nuovo generatore di video IA, e stanno già circolando online i primi video. Diamo un'occhiata a cosa dovrebbe essere in grado di fare.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   12/05/2026
Gemini Omni

Non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma Gemini Omni - scoperto da alcuni utenti - dovrebbe essere un nuovo modello di video IA. Questa novità potrebbe essere annunciata in occasione dell'evento Google I/O 2026, che si terrà il 19 e il 20 maggio. In attesa della presentazione ufficiale, nel frattempo, sono già spuntati i primi video che mostrano le potenzialità di questo nuovo strumento.

Il nuovo modello IA di Google

Le prime informazioni sono state riportate dall'utente Reddit Zacatac_391, il quale ha aperto l'app Gemini e ha visto comparire un pop-up che suggeriva di provare Gemini Omni, descritto come il nuovo generatore di video di Google.

Gemini Omni
Gemini Omni

L'utente ha poi inserito un prompt per la generazione del video, ovvero: "Un professore scrive alla lavagna una dimostrazione matematica delle identità trigonometriche, spiegando in quale fase dell'equazione si trova in quel momento". Il risultato è il seguente:

Nonostante qualche piccola sbavatura, ad esempio alcuni movimenti della scrittura non corrispondenti al tracciato effettivo (il segno uguale), il risultato complessivo è piuttosto interessante.

L'utente ha poi utilizzato un altro prompt particolarmente specifico (ci scusiamo in anticipo per il testo molto lungo): "Potresti descrivere una scena con due uomini seduti a un tavolo in riva al mare, in un ristorante di lusso con tavoli all'aperto? Sono seduti a un tavolo rotondo con una bella tovaglia bianca e accessori eleganti: posate, tovaglioli raffinati e un centrotavola".

"Uno dei due è un uomo distinto: un afroamericano sulla cinquantina con una barba corta e un portamento sicuro, che indossa un abito su misura e sofisticato; l'altro è un suo amico. Entrambi si avvicinano al tavolo per mangiare un piatto di spaghetti. All'inizio gli uomini si avvicinano al tavolo, si scambiano brevi convenevoli e iniziano a mangiare gli spaghetti con calma, conversando tra un boccone e l'altro".

Di seguito il risultato:

Limiti di utilizzo

Secondo quanto riportato, all'interno di Gemini è presente una sezione che indica i limiti di consumo precisi. Con due richieste di generazione di video (con il piano Google AI Pro), l'utente ha raggiunto l'86% del proprio limite di utilizzo giornaliero.

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In ogni caso, sicuramente nei prossimi giorni ne sapremo di più. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

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