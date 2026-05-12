Gemini Omni è il nuovo generatore di video ultra-realistici: ecco cosa può fare

Non è ancora stato annunciato ufficialmente, ma Gemini Omni - scoperto da alcuni utenti - dovrebbe essere un nuovo modello di video IA. Questa novità potrebbe essere annunciata in occasione dell'evento Google I/O 2026, che si terrà il 19 e il 20 maggio. In attesa della presentazione ufficiale, nel frattempo, sono già spuntati i primi video che mostrano le potenzialità di questo nuovo strumento.

Il nuovo modello IA di Google

Le prime informazioni sono state riportate dall'utente Reddit Zacatac_391, il quale ha aperto l'app Gemini e ha visto comparire un pop-up che suggeriva di provare Gemini Omni, descritto come il nuovo generatore di video di Google.

Gemini Omni

L'utente ha poi inserito un prompt per la generazione del video, ovvero: "Un professore scrive alla lavagna una dimostrazione matematica delle identità trigonometriche, spiegando in quale fase dell'equazione si trova in quel momento". Il risultato è il seguente:

Nonostante qualche piccola sbavatura, ad esempio alcuni movimenti della scrittura non corrispondenti al tracciato effettivo (il segno uguale), il risultato complessivo è piuttosto interessante.

L'utente ha poi utilizzato un altro prompt particolarmente specifico (ci scusiamo in anticipo per il testo molto lungo): "Potresti descrivere una scena con due uomini seduti a un tavolo in riva al mare, in un ristorante di lusso con tavoli all'aperto? Sono seduti a un tavolo rotondo con una bella tovaglia bianca e accessori eleganti: posate, tovaglioli raffinati e un centrotavola".

"Uno dei due è un uomo distinto: un afroamericano sulla cinquantina con una barba corta e un portamento sicuro, che indossa un abito su misura e sofisticato; l'altro è un suo amico. Entrambi si avvicinano al tavolo per mangiare un piatto di spaghetti. All'inizio gli uomini si avvicinano al tavolo, si scambiano brevi convenevoli e iniziano a mangiare gli spaghetti con calma, conversando tra un boccone e l'altro".

Di seguito il risultato: