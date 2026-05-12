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Kingdom Hearts 4 sarà mostrato al TGS secondo i fan, ma molto probabilmente non sarà così

Secondo una nuova speculazione dei fan, Square Enix starebbe suggerendo che Kingdom Hearts 4 sarà mostrato al Tokyo Game Show. Vediamo perché i giocatori lo pensano e perché hanno probabilmente torto.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   12/05/2026
Sora in Kingdom Hearts 4
Kingdom Hearts IV
Kingdom Hearts IV
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Kingdom Hearts 4 continua a essere un grande mistero ma dopo anni i fan non perdono le speranze. Ora, c'è una nuova briciola di speranza per un nuovo annuncio, almeno secondo le speculazioni dei giocatori.

Purtroppo, ci sono prove del fatto che il teaser al centro dei ragionamenti dei fan non sia in realtà collegato al videogioco d'azione di Nomura.

Il (non) teaser di Kingdom Hearts 4 del TGS

Come potete vedere qui sotto, l'account ufficiale del Tokyo Game Show ha condiviso un tweet nel quale possiamo vedere dei punti di domanda, la data di oggi 12 maggio e, soprattutto, una immagine con una barra di caricamento e la scritta "Loading...".

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

I fan hanno subito pensato che si tratti di un riferimento a Kingdom Hearts, poiché il font è praticamente lo stesso e anche la barra verde ricorda la barra della vita di Sora. Purtroppo dobbiamo subito affermare che molto probabilmente non c'è alcun legame con il videogioco di Square Enix.

Una lista dei mondi di Kingdom Hearts 4 appare online e promette un gioco enorme Una lista dei mondi di Kingdom Hearts 4 appare online e promette un gioco enorme

Come potete vedere infatti in questa risposta, l'immagine usata è una foto di Adobe Stock. Si tratta quindi di una pura coincidenza, che però sta facendo il giro della rete e potreste vedere sui social o tramite forum come Reddit e ResetEra.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Ovviamente questo non vuol dire che Kingdom Hearts 4 non sarà mostrato al Tokyo Game Show: sarebbe sensato per Square Enix finalmente mettere in mostra il gioco e farlo nel più importante evento giapponese, ma non possiamo considerare questo tweet come una conferma.

In attesa di novità, ricordiamo che il Disney Store giapponese vende merchandise di Kingdom Hearts.

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