Kingdom Hearts celebra il 24° anniversario con un'immagine: novità su Kingdom Hearts 4?

Il 28 marzo è stato il giorno del 24° anniversario di Kingdom Hearts e Tetsuya Nomura ha voluto celebrarlo in maniera molto discreta pubblicando una nuova immagine dedicata alla serie, con Xehanort come protagonista, facendo subito scaturire possibili domande su novità su Kingdom Hearts 4 in arrivo.

Il messaggio collegato non fa alcuna menzione del nuovo capitolo in arrivo ma spinge ad aspettare il 25° anniversario, che si terrà dunque il 28 marzo 2027, cosa che fa pensare a possibili sviluppi futuri della serie che potrebbero emergere intorno a tale data.

Come sempre, la comunicazione resta molto criptica, con il messaggio che riferisce semplicemente del 24° anniversario della serie e ringraziamenti a tutti da parte del director, il quale però aggiunge di stare lavorando duramente per il 25° anniversario.