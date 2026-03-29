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Kingdom Hearts celebra il 24° anniversario con un'immagine: novità su Kingdom Hearts 4?

Tetsuya Nomura ha pubblicato un'illustrazione di Xehanort per celebrare il 24° anniversario di Kingdom Hearts, facendo anche pensare a novità in arrivo su Kingdom Hearts 4.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   29/03/2026
Un'immagine di Kingdom Hearts 4
Kingdom Hearts IV
Kingdom Hearts IV
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Il 28 marzo è stato il giorno del 24° anniversario di Kingdom Hearts e Tetsuya Nomura ha voluto celebrarlo in maniera molto discreta pubblicando una nuova immagine dedicata alla serie, con Xehanort come protagonista, facendo subito scaturire possibili domande su novità su Kingdom Hearts 4 in arrivo.

Il messaggio collegato non fa alcuna menzione del nuovo capitolo in arrivo ma spinge ad aspettare il 25° anniversario, che si terrà dunque il 28 marzo 2027, cosa che fa pensare a possibili sviluppi futuri della serie che potrebbero emergere intorno a tale data.

Come sempre, la comunicazione resta molto criptica, con il messaggio che riferisce semplicemente del 24° anniversario della serie e ringraziamenti a tutti da parte del director, il quale però aggiunge di stare lavorando duramente per il 25° anniversario.

Un interessante riferimento al marzo 2027

L'illustrazione in questione ha per protagonista un giovane Xehanort con ombrello sotto la pioggia, e sembra essere un riferimento a un'altra immagine precedente del medesimo personaggio in una posa simile, pubblicata tra i materiali di Kingdom Hearts 4.

L'illustrazione per il 24° anniversario di Kingdom Hearts
L'illustrazione per il 24° anniversario di Kingdom Hearts

Difficile ricavare altro da questa concept art, che sembra essere costruita appositamente per celebrare la ricorrenza ma che evidentemente ha qualche rimando al nuovo capitolo, vista la corrispondenza della figura, in questo caso con l'aggiunta di ortensie viola che hanno fatto subito scaturire possibili interpretazioni.

Una immagine di Kingdom Hearts di Tetsuya Nomura sembra suggerire un mondo di KH4 Una immagine di Kingdom Hearts di Tetsuya Nomura sembra suggerire un mondo di KH4

In ogni caso, il riferimento al 25° anniversario che si terrà a marzo del 2027 fa capire come ci siano comunque delle novità in arrivo forse proprio per quel periodo, sperando possa trattarsi magari proprio dell'uscita di Kingdom Hearts 4 e non semplicemente di una qualche notizia al riguardo.

Lo scorso maggio, Kingdom Hearts 4 si era mostrato con nuove immagini, mentre di recente è emersa la notizia secondo la quale un remake di Kingdom Hearts sarebbe in sviluppo assieme al quarto capitolo.

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