Directive 8020 su Instant Gaming già scontato per PC Steam

Anche Directive 8020 entra tra le offerte attive su Instant Gaming per PC Steam. Il nuovo capitolo della serie The Dark Pictures Anthology, sviluppato da Supermassive Games, viene proposto a un prezzo inferiore rispetto al listino ufficiale nonostante il forte interesse che circonda il progetto. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il gioco è disponibile a 31,99€ IVA esclusa, che diventano 39,03€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è di 50€, con uno sconto del 22,0%. Per un titolo di nuova uscita, si tratta di un ribasso già significativo.
Horror spaziale e scelte narrative
Con Directive 8020, Supermassive Games sposta la formula delle sue avventure horror nello spazio, mescolando tensione, decisioni e possibili finali multipli. L'ambientazione sci-fi richiama atmosfere alla Alien, con un equipaggio alle prese con una minaccia sconosciuta.
Chi apprezza le esperienze narrative e intende acquistarlo su PC, con l'offerta attuale su Instant Gaming può risparmiare dal day one, anche solo per non spendere il prezzo pieno dopo aver letto la nostra recensione del gioco.
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