Battlestar Galactica: Shattered Hopes ha un trailer di lancio

Il trailer di lancio di Battlestar Galactica: Shattered Hopes conferma che il roguelite fantascientifico basato sulla celebre serie televisiva è disponibile ora su PC, ed è possibile acquistarlo su Steam o GOG.
Battlestar Galactica: Scattered Hopes conduce i giocatori all'interno di un'ambientazione originale ispirata al franchise, mettendoli al comando di una flotta umana in fuga dopo la devastazione causata dai Cyloni.
L'obiettivo non è quello di conquistare il nemico, bensì di riuscire a sopravvivere abbastanza a lungo da poter raggiungere la leggendaria Battlestar Galactica, mentre le forze robotiche continuano a inseguire ciò che resta dell'umanità.
Il gioco punta in maniera forte sulle decisioni strategiche: ogni scelta può fare la differenza fra la sopravvivenza e la distruzione della flotta, mentre nei momenti di tregua bisognerà decidere se concentrarsi sulla raccolta di risorse, sulle riparazioni o sulla gestione delle tensioni interne.
La nostra recensione
Se avete letto la nostra recensione di Battlestar Galactica: Scattered Hopes saprete che ci troviamo di fronte a un prodotto solido, capace di proporre diverse idee interessanti al fine di variare la formula tradizionale dei roguelite spaziali.
La fase gestionale del gioco trae grande giovamento da questo impegno e l'interfaccia si rivela fin da subito chiara e ben organizzata, mentre l'ambientazione esercita immancabilmente un grande fascino, specie fra gli appassionati della serie televisiva.
Fra le criticità del titolo firmato Alt Shift c'è forse una tendenza alla ripetitività per quanto concerne i combattimenti e la mancanza di elementi davvero nuovi rispetto al genere di appartenenza.
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