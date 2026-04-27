Battlestar Galactica: Scattered Hopes ha una data di uscita, annunciata con un trailer

Il team Alt Shift e il publisher DotEmu hanno annunciato la data di uscita di Battlestar Galactica: Scattered Hopes con un nuovo trailer dedicato, comunicando dunque che il nuovo strategico in stile roguelike incentrato sulla celebre serie fantascientifica.
Il gioco sarà disponibile l'11 maggio su PC attraverso Steam e GOG. Si tratta di uno strategico che riprende storie a ambientazione classiche della serie televisiva, mettendo in scena nuovi aspetti della fuga di un gruppo di sopravvissuti umani, con la necessità di raggiungere la flotta principale della Battlestar Galactica prima di essere eliminati dai Cyloni.
Seguendo la chiamata dell'Ammiraglio Adama, ci troviamo al comando di un piccolo gruppo di sopravvissuti che cerca di raggiungere la salvezza, braccati dai Cyloni, nel tentativo di raggiungere il salto interstellare per trovare la salvezza.
Strategia e sopravvivenza
Battlestar Galactica: Scattered Hopes è strutturato come uno strategico a turni dove risulta fondamentale lo studio di ogni singola mossa in modo da non perdere tempo e guadagnare quanto vantaggio possibile per riuscire a salvare il maggior numero di sopravvissuti.
Passando da un punto di interesse all'altro, ci troviamo a dover prendere delle scelte importanti tra l'allocazione di risorse e il come gestire le crisi che emergono, con possibili conseguenze devastanti per l'equipaggio, che risultano amplificate dalla meccanica roguelike.
Con l'avvicinarsi dei Cyloni si innescano inoltre battaglie spaziali in tempo reale che richiedono un'attenta gestione strategica della situazione, per cercare di raggiungere il salto FTL per il settore successivo.