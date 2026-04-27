L'emulatore ZNES resuscita con la versione Super, che fa impallidire gli emulatori ufficiali

Lo ZNES è probabilmente il più famoso emulatore di Super Nintendo , capace di far girare praticamente ogni gioco della console. Lanciato nel lontano 1997, questo software ha fatto la storia, ma con i suoi quasi 29 anni sulle spalle cominciava fisiologicamente a sentire il peso del tempo. Ora, però, due dei quattro sviluppatori originali, noti con gli pseudonimi di Demo e zsKnight, sono tornati in azione per lanciare SUPER ZNES , una versione moderna riscritta da zero e pensata per le macchine di ultima generazione, che fa impallidire gli emulatori ufficiali di Nintendo.

Un motore grafico "super" e riprogettato a mano

Abbandonando le vecchie architetture, il duo ha creato un emulatore che sfrutta appieno la potenza delle moderne GPU e permette di godere del celebre Mode 7 (la tecnica usata per i finti effetti 3D di titoli come Super Mario Kart e F-Zero) in alta risoluzione.

Il vero fiore all'occhiello del progetto è però il Super Enhancement Engine. Non parliamo di un banale filtro di upscaling che si limita a sfocare i pixel, ma di un sistema che migliora i giochi SNES più celebri attraverso una rielaborazione completa. Il software utilizza sistema interno che garantisce una nitidezza assoluta. Gli sviluppatori stanno persino aggiungendo dettagli inediti agli sfondi di alcuni giochi storici, implementando il supporto per i monitor widescreen, l'overclocking e dati di mappatura 3D per le altezze. Chiaramente è possibile giocare anche alle versioni intonse, ossia senza alcun filtro. Sono opzioni in più.

Inoltre, SUPER ZNES integra tutto ciò che i giocatori moderni si aspettano: avanzamento rapido, riavvolgimento, salvataggi automatici, caricamenti veloci e gli immancabili Save State, una funzione di cui proprio il primo ZSNES fu un pioniere.

C'è poi un dettaglio tecnico di cui gli autori vanno particolarmente fieri: nello sviluppo di SUPER ZNES non è stata usata in alcun modo l'Intelligenza Artificiale (o il cosiddetto "vibe coding"). Demo e zsKnight hanno fatto le cose "alla vecchia maniera", dimostrando che a programmatori veterani del loro calibro non serve l'IA per scrivere del codice eccellente.

Attualmente, il team è al lavoro per implementare l'emulazione dei chip speciali (come il Super FX) e l'attesissimo Netplay per il multiplayer online. Sebbene il software presenti ancora qualche inevitabile "bug di gioventù", SUPER ZNES è già disponibile per il download su Windows, Mac e Android, con una versione per iOS in arrivo a breve.