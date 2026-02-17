La demo di Battlestar Galactica: Scattered Hopes ci fa viaggiare nello spazio

Lo studio di sviluppo Alt Shift e l'editore Dotemu hanno annunciato la disponibilità della demo di Battlestar Galactica: Scattered Hopes un roguelike tattico dalla trama profonda, caratterizzato da scelte difficili e da intense battaglie spaziali. I fan della serie ne saranno sicuramente contenti, dato che potranno toccare il gioco con mano. Ma cosa contiene la demo?

I contenuti della demo

La demo permette di completare il tutorial e di prendere il comando della Gunstar Callisto: l'ammiraglia dei Viandanti, una delle quattro flotte giocabili.

Una delle battaglie spaziali di Battlestar Galactica: Scattered Hopes

Il giocatore affronterà la gestione strategica della flotta, il combattimento tattico e i progressi delle prime fasi del gioco, attraversando quattro dei dodici settori del gioco. Potrà sbloccare e applicare nuove caratteristiche alle sue navi, per preparae le difese dagli attacchi dei Cyloni. L'obiettivo è quello di proteggere la flotta fino all'incontro con il primo boss.

Ma non finisce qui, perché gli sviluppatori hanno annunciato che i progressi fatti nella demo, sia nella partita che nel metagioco, verranno trasferiti al gioco completo. Sempre che ci siano progressi da trasferire, dato che l'eventualità della distruzione completa della flotta non è così remota.

Inoltre, viene sottolineato che all'uscita il gioco sarà disponibile in francese, tedesco, spagnolo, giapponese, russo e ucraino (niente italiano, sorry), mentre la demo è solo in inglese.

A questo punto non vi resta che andare su Steam per scaricarla.