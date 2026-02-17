Vuoi fare acquisti sullo store Xbox? Le gift card da diversi tagli sono in offerta su Instant Gaming

C'è un titolo in offerta che ti interessa sullo store di Xbox? Vuoi risparmiare ulteriormente qualcosa sul gioco che ti interessa? Oggi, con le promozioni sulle gift card Xbox è possibile ottenere del credito ad un prezzo inferiore al valore del credito stesso. Ecco i tagli in offerta:
- Acquista la gift card da 5€ a 4,79€ tramite questo link
- Acquista la gift card da 15€ a 13,90€ tramite questo link
- Acquista la gift card da 20€ a 19,25€ tramite questo link
- Acquista la gift card da 25€ a 23,59€ tramite questo link
- Acquista la gift card da 30€ a 27,50€ tramite questo link
- Acquista la gift card da 50€ a 45,99€ tramite questo link
- Acquista la gift card da 75€ a 68,55€ tramite questo link
Ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutte le esigenze. Non tutte le promozioni sono così convenienti. Si tratta sempre di un risparmio che, però, in alcuni casi risulta essere maggiore, soprattutto nei tagli più elevati e costosi piuttosto che in quelli minori e di valore più basso.
Cosa posso acquistare con le gift card Xbox?
Microsoft Store per Xbox offre uno dei cataloghi di giochi e contenuti di intrattenimento più ampi disponibili su console. Dalle ultime novità alle esclusive più richieste, passando per pass stagionali, add-on e titoli indipendenti, lo store propone un'ampia scelta a prezzi competitivi. Tra i titoli attualmente in offerta segnaliamo titoli come: Fallout New Vegas a 4,99€, Red Dead Redemption 2 a 14,99€, Resident Evil 4 Remake Gold Edition a 19,99€.
Sono davvero tante le offerte in questo momento attive e tramite l'acquisizione di una delle sopracitate gift cards, potrai acquistare uno dei giochi che maggiormente ti interessando andando a risparmiare qualche euro che, comunque, può fare la differenza.