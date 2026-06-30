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Il CEO di Supermassive Games si dimette meno di due mesi dopo la pubblicazione di Directive 8020

Supermassive Games ha pubblicato meno di due mesi fa il suo nuovo gioco, Directive 8020, e ora il CEO ha deciso di dimettersi. Vediamo cosa sappiamo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/06/2026
Un personaggio di Directive 8020
Directive 8020: A Dark Pictures Game
Directive 8020: A Dark Pictures Game
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Robert Henrysson, CEO di Supermassive Games, ha annunciato che lascerà lo studio e la compagnia madre Nordisk Games. Sarà rimpiazzato da Graeme Law fino a quando la compagnia non troverà un nuovo leader.

L'informazione è stata condivisa su LinkedIn.

I commenti dell'ex CEO di Supermassive Games e di Nordisk Games

"Oggi si conclude un capitolo molto gratificante della mia vita professionale, mentre mi preparo a lasciare Nordisk Games e la mia carica di CEO di Supermassive Games", ha scritto Henrysson sul proprio account LinkedIn.

"Guidare uno studio non è mai il lavoro di una sola persona: è lo sforzo dell'intero team. Il nostro impegno verso il miglioramento continuo è stato, e continua a essere, centrale in tutto ciò che facciamo. A tutti quanti in Supermassive Games, sono profondamente grato per tutto ciò che ho imparato e vissuto con tutti voi. Siete il miglior studio di giochi narrativi sulla terra, siete fantastici!"

Il nuovo horror della serie Dark Pictures è stato svelato con un teaser da Supermassive Il nuovo horror della serie Dark Pictures è stato svelato con un teaser da Supermassive

"Durante il suo mandato, ha ricostruito il team di leadership dello studio, affinato la sua strategia e supervisionato il completamento e il lancio di Directive 8020, l'ultimo capitolo della serie Dark Pictures", ha scritto Nordisk Games nel suo comunicato.

"Il gioco ha ricevuto la migliore accoglienza da parte della critica nella serie fino ad oggi. Questo traguardo riflette il duro lavoro e l'impegno dell'intero team di Supermassive Games, supportato dalla leadership di Robert durante questo importante periodo".

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Directive 8020.

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