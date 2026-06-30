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Appassionato di skate? Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 è al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 per PS5 con uno sconto del 25% rispetto al prezzo mediano. Si tratta delle versioni rivisitate dei due capitoli conclusivi della saga.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   30/06/2026
Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 per PS5
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4
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Su Amazon è attualmente disponibile Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 per PS5 a soli 19,97 € rispetto al prezzo mediano di 26,54 €, permettendoti di risparmiare fino al 25%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Nuovi skater, park ed evoluzioni

Come anticipato, si tratta delle versioni rivisitate dei capitoli conclusivi della saga, per offrirti un'esperienza ancora più coinvolgente e divertente. Troverai ulteriori skater, nuovi park ed evoluzioni ancora più complesse. Con la modalità multigiocatore online multipiattaforma, poi, fino a 8 skater possono scoprire modalità di gioco vecchie e nuove. Nelle versioni estese di Crea uno skater e Crea un park potrai creare e condividere obiettivi personalizzati con i tuoi amici.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 per PS5
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 per PS5

Non è importante essere esperti, dato che i comandi sono facili da imparare. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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