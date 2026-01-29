Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 è in promo su Amazon: il prezzo cala fino al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante su Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 17% per un costo totale e finale d'acquisto di 28,50€, suo minimo storico . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Preparati a risalire sulla tavola con Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, il ritorno di una delle serie più iconiche nella storia dei videogiochi . Questa nuova versione rinnovata celebra l'eredità dei capitoli originali, arricchendola con contenuti inediti e miglioramenti pensati per conquistare sia i fan di lunga data sia i nuovi giocatori .

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco propone un roster ampliato di skater, affiancato da nuovi park progettati per mettere alla prova abilità e creatività. Le evoluzioni sono ancora più complesse e spettacolari, permettendo di concatenare trick sempre più elaborati, mentre la colonna sonora ad alto volume accompagna ogni sessione con l'energia che ha reso celebre la serie.

Grande spazio è riservato al multigiocatore online multipiattaforma, che consente di riunire fino a otto skater in modalità classiche e nuove, favorendo sfide rapide e competitive con amici e giocatori di tutto il mondo. Le modalità Crea uno skater e Crea un park tornano in versioni estese e, per la prima volta, permettono di creare e condividere obiettivi personalizzati. Qui la nostra recensione.