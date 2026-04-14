Una PlayStation 6 Lite sarebbe "un incubo": non sarà mai realizzata secondo un leaker di AMD

Secondo il noto leaker KeplerL2 (sempre molto informato sul mondo AMD, la cui tecnologia è alla base delle console di Microsoft e Sony), una PS6 Lite è però assolutamente impossibile .

Di recente, si è iniziato a speculare sulla possibilità dell'esistenza di una PlayStation 6 Lite , ovvero un modello con componenti più deboli pensato per costare meno del modello standard e della chiacchierata console portatile.

I problemi di una potenziale PlayStation 6 Lite

Secondo quanto detto da KeplerL2, una PS6 Lite sarebbe un incubo per gli sviluppatori. Ovviamente, visto che tale modello avrebbe le stesse specifiche della console portatile, si potrebbe pensare che in realtà non ci sarebbe bisogno di adattare il gioco alla console Lite, visto che già verrà fatto il lavoro per la portatile.

Una PS6 Lite sarebbe una sorta di Xbox Series S?

KeplerL2 risponde però che un conto è far sembrare bello un gioco su un piccolo schermo a 1080p, un conto è farlo su una televisione in 4K. Inoltre, sebbene l'esistenza della PS6 portatile sia data per scontata, tecnicamente non abbiamo alcun dettaglio (nemmeno rumor) sul tipo di supporto che Sony imporrà: è possibile che gli sviluppatori non siano obbligati a creare una versione del gioco per PS6 portatile.

Si aggiunge poi che l'APU di PS6 portatile sarebbe specializzata per i giochi in modalità a risparmio energetico e non può funzionare a una velocità di clock elevata, non importa quanta potenza le si fornisce, secondo il leaker. Nemmeno l'upscaling potrebbe essere una soluzione, perché con un upscaling da 1080p a 4K sarebbe difficile ottenere un buon risultato, sia in termini di qualità dell'immagine che in termini di prestazioni.

Segnaliamo anche che PS6 non sarebbe lontana e sfrutterebbe il sistema "PlayGo" simile allo Smart Delivery di Xbox.