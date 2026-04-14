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Una PlayStation 6 Lite sarebbe "un incubo": non sarà mai realizzata secondo un leaker di AMD

Il noto leaker KeplerL2 ha spiegato che non ritiene assolutamente possibile che Sony crei una PlayStation 6 Lite, ovvero un modello più debole perché renderebbe un incubo sviluppare videogiochi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   14/04/2026
Un controller in stile Sony PlayStation e una console

Di recente, si è iniziato a speculare sulla possibilità dell'esistenza di una PlayStation 6 Lite, ovvero un modello con componenti più deboli pensato per costare meno del modello standard e della chiacchierata console portatile.

Secondo il noto leaker KeplerL2 (sempre molto informato sul mondo AMD, la cui tecnologia è alla base delle console di Microsoft e Sony), una PS6 Lite è però assolutamente impossibile.

I problemi di una potenziale PlayStation 6 Lite

Secondo quanto detto da KeplerL2, una PS6 Lite sarebbe un incubo per gli sviluppatori. Ovviamente, visto che tale modello avrebbe le stesse specifiche della console portatile, si potrebbe pensare che in realtà non ci sarebbe bisogno di adattare il gioco alla console Lite, visto che già verrà fatto il lavoro per la portatile.

Una PS6 Lite sarebbe una sorta di Xbox Series S?
Una PS6 Lite sarebbe una sorta di Xbox Series S?

KeplerL2 risponde però che un conto è far sembrare bello un gioco su un piccolo schermo a 1080p, un conto è farlo su una televisione in 4K. Inoltre, sebbene l'esistenza della PS6 portatile sia data per scontata, tecnicamente non abbiamo alcun dettaglio (nemmeno rumor) sul tipo di supporto che Sony imporrà: è possibile che gli sviluppatori non siano obbligati a creare una versione del gioco per PS6 portatile.

PS6 "non costerà €1.000" secondo un'analisi dei costi di produzione: i dazi però potrebbero creare problemi PS6 non costerà €1.000 secondo un'analisi dei costi di produzione: i dazi però potrebbero creare problemi

Si aggiunge poi che l'APU di PS6 portatile sarebbe specializzata per i giochi in modalità a risparmio energetico e non può funzionare a una velocità di clock elevata, non importa quanta potenza le si fornisce, secondo il leaker. Nemmeno l'upscaling potrebbe essere una soluzione, perché con un upscaling da 1080p a 4K sarebbe difficile ottenere un buon risultato, sia in termini di qualità dell'immagine che in termini di prestazioni.

Segnaliamo anche che PS6 non sarebbe lontana e sfrutterebbe il sistema "PlayGo" simile allo Smart Delivery di Xbox.

#Sony #Tecnologia
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