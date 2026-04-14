Replaced è disponibile su PC, Xbox e Game Pass: trailer di lancio per il peculiare gioco cyberpunk

Replaced è disponibile da oggi, martedì 14 aprile, su PC, Xbox e Game Pass, come ci ricorda il nuovo trailer di lancio riportato qui sotto, con il gioco che è ora scaricabile effettivamente sulle piattaforme in questione.

Dopo una lunga attesa, estesa anche da vari posticipi compreso l'ultimo rinvio avvenuto proprio a breve distanza dal lancio, questo particolare action adventure in forma di platform 2D è disponibile adesso su PC e Xbox anche direttamente nel catalogo di Game Pass Ultimate e PC Game Pass.

Si tratta, secondo la definizione del tema Sad Cat Studios, di un "action platform cinematografico 2,5D retro-futuristico", ambientato in un'America degli anni ottanta alternativa.