Replaced è disponibile su PC, Xbox e Game Pass: trailer di lancio per il peculiare gioco cyberpunk

Replaced è disponibile da oggi, martedì 14 aprile, su PC, Xbox e Game Pass, come ci ricorda il nuovo trailer di lancio riportato qui sotto, con il gioco che è ora scaricabile effettivamente sulle piattaforme in questione.
Dopo una lunga attesa, estesa anche da vari posticipi compreso l'ultimo rinvio avvenuto proprio a breve distanza dal lancio, questo particolare action adventure in forma di platform 2D è disponibile adesso su PC e Xbox anche direttamente nel catalogo di Game Pass Ultimate e PC Game Pass.
Si tratta, secondo la definizione del tema Sad Cat Studios, di un "action platform cinematografico 2,5D retro-futuristico", ambientato in un'America degli anni ottanta alternativa.
Un aspetto davvero unico
Come dimostra anche il trailer di lancio visibile qui sotto, Replaced è caratterizzato da uno stile davvero unico, che mette in risalto la particolare ambientazione post-apocalittica cyberpunk con un tratto molto particolare.
La storia ha per protagonista R.E.A.C.H., un'IA intrappolata in un corpo umano, che si ritrova a dover combattere per scoprire gli oscuri segreti dietro la sua stessa creazione.
In Replaced ci facciamo strada fra vari scenari in Phoenix-City, una megalopoli governata dalla tentacolare Phoenix Corporation, le cui propaggini controllano ogni aspetto della vita in questa zona.
La caratterizzazione gioca con la grafica 2D in pixel art raggiungendo nuovi livelli di spettacolarità, ma anche sul fronte del gameplay sono tanti gli elementi di interesse, tra varie possibilità di movimento, interazione con lo scenario e combattimento.