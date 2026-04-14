Forza Horizon 6: il secondo episodio di Art of Driving ci porta nel Kyushu con Kazuhisa Uragami

Forza Horizon 6 prosegue il suo percorso di avvicinamento al lancio con la pubblicazione del secondo episodio di Art of Driving, la serie di documentari sullo sviluppo del gioco che ci porta in giro per il Giappone, in questo caso a Kyushu insieme all'artista Kazuhisa Uragami.
A guidarci per le strade dell'area più meridionale del Giappone c'è Larry Chen, fotografo ed esperto di motori, che a bordo della fiammante Honda Civic Type R ci porta in giro per questa particolare zona geografica, insieme a Uragami.
Il lungo video è una celebrazione dei motori e delle strade giapponesi, ma consente anche di dare un'occhiata agli splendidi panorami del luogo e ci fa conoscere qualcosa di Uragami, uno degli artisti i cui lavori saranno riprodotti nel gioco.
Un'immersione totale nella cultura giapponese
Forza Horizon 6 conta infatti sulla collaborazione di vari artisti e illustratori giapponesi, che hanno prestato al gioco le proprie opere in modo da essere riprodotte come murales in giro per la mappa, da scoprire esplorando le strade.
Uragami è uno di questi artisti, e in questa puntata lo vediamo andare in giro per il Giappone insieme a Chen, alla scoperta di luoghi tipici e abitudini locali.
Come abbiamo visto nel primo episodio di Art of Driving, incentrato su Tohoku, anche in questo caso il video è una sorta di documentario a tutto tondo sul Giappone, con incontri interessanti con persone del luogo e approfondimenti su ambientazioni e abitudini locali che esulano anche dal mondo dei motori.
Insomma, la visione è consigliata anche a coloro che non sono propriamente interessati alle corse, visto che si tratta di un documentario davvero interessante sulla cultura giapponese in generale.