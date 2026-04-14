Forza Horizon 6: il secondo episodio di Art of Driving ci porta nel Kyushu con Kazuhisa Uragami

Il lungo video è una celebrazione dei motori e delle strade giapponesi , ma consente anche di dare un'occhiata agli splendidi panorami del luogo e ci fa conoscere qualcosa di Uragami, uno degli artisti i cui lavori saranno riprodotti nel gioco.

Un'immersione totale nella cultura giapponese

Forza Horizon 6 conta infatti sulla collaborazione di vari artisti e illustratori giapponesi, che hanno prestato al gioco le proprie opere in modo da essere riprodotte come murales in giro per la mappa, da scoprire esplorando le strade.

Uragami è uno di questi artisti, e in questa puntata lo vediamo andare in giro per il Giappone insieme a Chen, alla scoperta di luoghi tipici e abitudini locali.

Come abbiamo visto nel primo episodio di Art of Driving, incentrato su Tohoku, anche in questo caso il video è una sorta di documentario a tutto tondo sul Giappone, con incontri interessanti con persone del luogo e approfondimenti su ambientazioni e abitudini locali che esulano anche dal mondo dei motori.

Insomma, la visione è consigliata anche a coloro che non sono propriamente interessati alle corse, visto che si tratta di un documentario davvero interessante sulla cultura giapponese in generale.