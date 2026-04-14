Metro 2039 sarà "più oscuro di qualsiasi cosa abbiate mai visto", dice l'autore Dmitry Glukhovsky

A pochi giorni della sua presentazione ufficiale, una breve ma interessante informazione su Metro 2039 arriva dall'autore della serie di romanzi da cui sono tratti i videogiochi, Dmitry Glukhovsky.
In particolare, l'autore di Metro 2033 e collaboratore di 4A Games sulla serie videoludica ha riferito che questo sarà il capitolo più inquietante fra tutti quelli visti finora: nientemeno che "il più oscuro mai visto", sebbene si riferisca probabilmente alla serie, e non in generale.
È già qualcosa, considerando che anche gli altri titoli, sebbene non si possano propriamente catalogare fra gli horror, avevano i loro momenti decisamente inquietanti, che qui a quanto pare saranno amplificati.
Manca poco, ormai
Non resta che attendere a questo punto giovedì 16 aprile, quando alle ore 19:00 andrà in scena il nuovo evento organizzato da Microsoft e intitolato Xbox First Look, che conterrà la presentazione ufficiale di Metro 2039.
Si tratta del nuovo capitolo della serie di sparatutto in prima persona con elementi da RPG da parte di 4A Games, incentrata sui libri di Glukhovsky e ambientata in una Russia post-atomica.
Nel frattempo sono emersi online i primi dettagli sulla trama del gioco, comparsi per sbaglio su IGDB prima del tempo, che parlano di un nuovo regime che si è formato sotto la guida di Hunter.
Novoreich è il nuovo sistema politico che ha preso il controllo totale delle gallerie, soggiogando la popolazione in nome di una nuova guerra per la superficie contro un nemico oscuro e terrificante.
In tutto questo, seguiremo la storia di uno Straniero solitario e perseguitato dai fantasmi del passato, che si ritroverà a scontrarsi contro lo status quo e forse anche contro altro. Fatto sta che tutto questo avverrà in una cornice particolarmente inquietante e oscura, a detta dello stesso autore originale.