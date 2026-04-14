Metro 2039 sarà "più oscuro di qualsiasi cosa abbiate mai visto", dice l'autore Dmitry Glukhovsky

A pochi giorni della sua presentazione ufficiale, una breve ma interessante informazione su Metro 2039 arriva dall'autore della serie di romanzi da cui sono tratti i videogiochi, Dmitry Glukhovsky.

In particolare, l'autore di Metro 2033 e collaboratore di 4A Games sulla serie videoludica ha riferito che questo sarà il capitolo più inquietante fra tutti quelli visti finora: nientemeno che "il più oscuro mai visto", sebbene si riferisca probabilmente alla serie, e non in generale.

È già qualcosa, considerando che anche gli altri titoli, sebbene non si possano propriamente catalogare fra gli horror, avevano i loro momenti decisamente inquietanti, che qui a quanto pare saranno amplificati.