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Metro 2039 sarà "più oscuro di qualsiasi cosa abbiate mai visto", dice l'autore Dmitry Glukhovsky

A quanto pare, Metro 2039 si prospetta come un capitolo decisamente oscuro e inquietante della serie, in base a quanto riferito dallo stesso autore del romanzo originale.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   14/04/2026
Un'immagine di Metro Exodus

A pochi giorni della sua presentazione ufficiale, una breve ma interessante informazione su Metro 2039 arriva dall'autore della serie di romanzi da cui sono tratti i videogiochi, Dmitry Glukhovsky.

In particolare, l'autore di Metro 2033 e collaboratore di 4A Games sulla serie videoludica ha riferito che questo sarà il capitolo più inquietante fra tutti quelli visti finora: nientemeno che "il più oscuro mai visto", sebbene si riferisca probabilmente alla serie, e non in generale.

È già qualcosa, considerando che anche gli altri titoli, sebbene non si possano propriamente catalogare fra gli horror, avevano i loro momenti decisamente inquietanti, che qui a quanto pare saranno amplificati.

Manca poco, ormai

Non resta che attendere a questo punto giovedì 16 aprile, quando alle ore 19:00 andrà in scena il nuovo evento organizzato da Microsoft e intitolato Xbox First Look, che conterrà la presentazione ufficiale di Metro 2039.

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Si tratta del nuovo capitolo della serie di sparatutto in prima persona con elementi da RPG da parte di 4A Games, incentrata sui libri di Glukhovsky e ambientata in una Russia post-atomica.

Dmitry Glukhovsky condannato a otto anni di carcere dal regime russo, è l'autore di Metro 2033 Dmitry Glukhovsky condannato a otto anni di carcere dal regime russo, è l'autore di Metro 2033

Nel frattempo sono emersi online i primi dettagli sulla trama del gioco, comparsi per sbaglio su IGDB prima del tempo, che parlano di un nuovo regime che si è formato sotto la guida di Hunter.

Novoreich è il nuovo sistema politico che ha preso il controllo totale delle gallerie, soggiogando la popolazione in nome di una nuova guerra per la superficie contro un nemico oscuro e terrificante.

In tutto questo, seguiremo la storia di uno Straniero solitario e perseguitato dai fantasmi del passato, che si ritroverà a scontrarsi contro lo status quo e forse anche contro altro. Fatto sta che tutto questo avverrà in una cornice particolarmente inquietante e oscura, a detta dello stesso autore originale.

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