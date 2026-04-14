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Dopo Silent Hill 2 e Cronos, Bloober Team si espande e ha sette giochi in sviluppo

Bloober Team annuncia una notevole riorganizzazione interna che punta a un'espansione: al momento, fra giochi first party e collaborazioni, lo studio ha ben sette giochi in sviluppo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   14/04/2026
La copertina di Silent Hill 2

In una comunicazione diretta a GamesIndustry.biz, Bloober Team ha annunciato dei grandi cambiamenti sul fronte organizzativo, che portano a una notevole espansione dello studio e a ben sette giochi in sviluppo in contemporanea, sebbene a diversi livelli di impegno.

Dopo Silent Hill 2 e Cronos: The New Dawn, il team polacco ha lanciato la versione Nintendo Switch 2 di Layers of Fear e annunciato anche il terzo capitolo della serie, ma sappiamo che sta lavorando anche a Silent Hill Remake, il rifacimento del primo titolo del franchise horror di Konami.

Sul fronte organizzativo, Bloober Team ha annunciato il posizionamento di Thaine Lyman (ex-Activision e Wargaming) come capo dello studio, Katya Baukova (ex-Techland e CD Projekt) come director of business development e Michał Gembicki (ex-Klabater SA e CD Projekt) come capo della divisione publishing.

Due giochi horror first party e cinque in collaborazione

Bloober Team si sta dunque espandendo e organizzando come studio posto a metà fra team di sviluppo ed editore, con dimensioni notevoli rispetto a prima che consentono di portare avanti più progetti in contemporanea, come risulta evidente dagli impegni annunciati.

In sostanza, continuerà a lavorare direttamente sui suoi progetti principali, considerati dei "first party", ma collaborerà anche ad altri giochi sviluppati insieme ad altri team, con diversi livelli di impegno.

Layers of Fear 3 è stato annunciato da Bloober Team con un teaser Layers of Fear 3 è stato annunciato da Bloober Team con un teaser

L'amministratore delegato Piotr Babieno ha spiegato che "Bloober Team continuerà a operare con due team di produzione first-party che lavoreranno alle principali uscite dello studio", in un'espansione strategica volta a garantire la sopravvivenza di Bloober, "poiché affidarsi a un unico titolo comporta un rischio eccessivo nel mercato odierno", ha spiegato.

Allo stesso tempo, sottolinea che lo studio sta cercando di non strafare: "Non ci interessa una crescita fine a se stessa. Crediamo che i giocatori non abbiano bisogno di un flusso costante di nuove uscite".

Nel complesso, Bloober team ha in lavorazione due giochi horror single player come first party e cinque giochi in sviluppo condiviso con altri team.

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