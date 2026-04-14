Dopo Silent Hill 2 e Cronos, Bloober Team si espande e ha sette giochi in sviluppo

In una comunicazione diretta a GamesIndustry.biz, Bloober Team ha annunciato dei grandi cambiamenti sul fronte organizzativo, che portano a una notevole espansione dello studio e a ben sette giochi in sviluppo in contemporanea, sebbene a diversi livelli di impegno.
Dopo Silent Hill 2 e Cronos: The New Dawn, il team polacco ha lanciato la versione Nintendo Switch 2 di Layers of Fear e annunciato anche il terzo capitolo della serie, ma sappiamo che sta lavorando anche a Silent Hill Remake, il rifacimento del primo titolo del franchise horror di Konami.
Sul fronte organizzativo, Bloober Team ha annunciato il posizionamento di Thaine Lyman (ex-Activision e Wargaming) come capo dello studio, Katya Baukova (ex-Techland e CD Projekt) come director of business development e Michał Gembicki (ex-Klabater SA e CD Projekt) come capo della divisione publishing.
Due giochi horror first party e cinque in collaborazione
Bloober Team si sta dunque espandendo e organizzando come studio posto a metà fra team di sviluppo ed editore, con dimensioni notevoli rispetto a prima che consentono di portare avanti più progetti in contemporanea, come risulta evidente dagli impegni annunciati.
In sostanza, continuerà a lavorare direttamente sui suoi progetti principali, considerati dei "first party", ma collaborerà anche ad altri giochi sviluppati insieme ad altri team, con diversi livelli di impegno.
L'amministratore delegato Piotr Babieno ha spiegato che "Bloober Team continuerà a operare con due team di produzione first-party che lavoreranno alle principali uscite dello studio", in un'espansione strategica volta a garantire la sopravvivenza di Bloober, "poiché affidarsi a un unico titolo comporta un rischio eccessivo nel mercato odierno", ha spiegato.
Allo stesso tempo, sottolinea che lo studio sta cercando di non strafare: "Non ci interessa una crescita fine a se stessa. Crediamo che i giocatori non abbiano bisogno di un flusso costante di nuove uscite".
Nel complesso, Bloober team ha in lavorazione due giochi horror single player come first party e cinque giochi in sviluppo condiviso con altri team.