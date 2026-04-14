Dopo Silent Hill 2 e Cronos, Bloober Team si espande e ha sette giochi in sviluppo

In una comunicazione diretta a GamesIndustry.biz, Bloober Team ha annunciato dei grandi cambiamenti sul fronte organizzativo, che portano a una notevole espansione dello studio e a ben sette giochi in sviluppo in contemporanea, sebbene a diversi livelli di impegno.

Dopo Silent Hill 2 e Cronos: The New Dawn, il team polacco ha lanciato la versione Nintendo Switch 2 di Layers of Fear e annunciato anche il terzo capitolo della serie, ma sappiamo che sta lavorando anche a Silent Hill Remake, il rifacimento del primo titolo del franchise horror di Konami.

Sul fronte organizzativo, Bloober Team ha annunciato il posizionamento di Thaine Lyman (ex-Activision e Wargaming) come capo dello studio, Katya Baukova (ex-Techland e CD Projekt) come director of business development e Michał Gembicki (ex-Klabater SA e CD Projekt) come capo della divisione publishing.